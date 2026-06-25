Turull asegura que "hay voces" en el PSOE dispuestas a negociar un recambio para Sánchez

Junts da por amortizado al presidente del Gobierno tras la sesión del miércoles en el Congreso. La portavoz del partido del prófugo Carles Puigdemont, Miriam Nogueras, aseguró del líder socialista que está "tocado y hundido" y propuso al PSOE abrazar la vía Starmer, en alusión a la dimisión del primer ministro británico Keir Starmer para dar paso a otro primer ministro laborista.

Un día después del debate ha sido el secretario general del partido separatista, Jordi Turull, quien ha detallado las condiciones y requisitos de esa supuesta salida de la crisis política. Los posconvergentes parten de la premisa de que en el PSOE "hay voces" dispuestas a negociar el relevo de Pedro Sánchez. Según Turull, Sánchez aún puede decidir su final político: "Como un demócrata dando la palabra a los ciudadanos; yéndose y dando la palabra al Poder Legislativo, o acabar una legislatura zombi", ha manifestado en una entrevista en la emisora catalana de la cadena SER.

El dirigente separatista ha sido inclemente con Sánchez y ha añadido que "en otros países, con una situación como esta, habría elecciones o un relevo. Aquí, en cambio, nos encontramos con un presidente que no quiere ni una cosa ni la otra".

"Runrún" en el PSOE

En cambio y siempre según la versión de Turull, en el PSOE hay un "runrún" a favor del relevo, una operación que permitiría agotar la legislatura. Pero para ello, el candidato, que según Turull no tendría por qué ser del PSOE, debería pagar el peaje de ir a Waterloo a rendir pleitesía a Carles Puigdemont. Y además debería desencallar los acuerdos alcanzados con Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero en Suiza y que no se han cumplido.

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Turull ha mencionado al respecto el traspaso de competencias en inmigración y la ley contra los okupas y ha insistido en que el nuevo presidente debería ir a Waterloo a negociar porque "el máximo líder de Junts no puede estar aquí porque hay prevaricadores en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, quien quiera hablar, ya sabe dónde debe ir".

"Echar a Sánchez y que no vengan PP y Vox"

El dirigente de Junts ha justificado todo este operativo porque "hay mucha gente que nos pide echar a Pedro Sánchez, pero también que no venga ni el PP ni Vox. Esta propuesta intenta dar respuesta a este callejón sin salida".

Turull ha vuelto a descartar participar en una moción de censura porque necesitaría el concurso de Vox, partido con el que asegura que no colaborarán en nada. Pero también ha señalado que el PP no les ha hecho una "propuesta seria", se ha quejado de los "reproches" vertidos por Alberto Núñez Feijóo y en cuanto a la condición de ir a Waterloo ha señalado que "no buscamos foto, no buscamos humillación, no buscamos nada de todo eso, buscamos seriedad".