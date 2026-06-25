Un médico vaticina en esRadio una "España sin médicos" si Mónica García sigue ignorando sus peticiones

El conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad sigue lejos de resolverse. El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha denunciado este jueves en EsNoticia, con Juan Pablo Polvorinos, que las negociaciones con el departamento que dirige Mónica García permanecen completamente bloqueadas y que no existe ningún contacto directo con la ministra desde hace aproximadamente un año.

Pedrera ha explicado que la situación actual es de "impás" y que el colectivo médico acaba de presentar alegaciones a prácticamente la totalidad del nuevo Estatuto Marco impulsado por Sanidad. Según ha señalado, la principal discrepancia no es únicamente el contenido de la norma, sino la falta de una interlocución propia para los médicos durante la negociación.

Una huelga desde hace 10 años

Sobre la última reunión mantenida con Mónica García, Pedrera ha asegurado que se produjo a mediados del año pasado y que desde entonces no ha existido ningún encuentro formal. "No ha habido ningún contacto. Hubo unas llamadas de la Dirección General de Ordenación Profesional, pero poco más, sin nada concreto y sin ninguna oferta a las peticiones que nosotros venimos reclamando desde hace ya prácticamente año y medio". El dirigente sindical considera especialmente llamativo que esta situación se produzca en pleno conflicto nacional y con varias jornadas de huelga ya convocadas por el colectivo.

Pedrera ha defendido que la crisis actual va mucho más allá de las movilizaciones de las últimas semanas. A su juicio, la huelga real comenzó hace tiempo con la salida constante de facultativos de la sanidad pública. "La huelga lleva ya en marcha más de diez años y se está traduciendo en la salida continua de médicos de la sanidad pública".

Según ha explicado, cada vez son más los médicos que, tras finalizar su residencia, optan por abandonar el sistema público o buscar oportunidades profesionales fuera de España ante las condiciones laborales que consideran insuficientes.

El problema de los MIR: renuncias por no poder pagar un alquiler

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido la situación de los médicos internos residentes (MIR). Pedrera ha aseverado que este año se han producido renuncias a plazas de formación porque algunos residentes no podían asumir el coste de la vivienda en determinadas zonas especialmente tensionadas por el mercado inmobiliario.

Según ha explicado, casos como los de Ibiza, Alicante o Málaga reflejan una situación cada vez más frecuente entre los jóvenes médicos. "Ha habido este año un aumento de renuncias a plazas porque han sido incapaces de encontrar alojamiento que puedan sufragar con el salario que perciben".

"España es el peor país de Europa para retener médicos"

Durante la entrevista, Pedrera ha comparado la situación española con la de otros países europeos y ha criticado que los médicos no dispongan de una negociación específica con la Administración. Según ha defendido, en países como Francia, Alemania, Portugal o Reino Unido los facultativos cuentan con canales de interlocución directa y condiciones laborales más competitivas. "España es el peor país de Europa en retener a sus médicos".

También ha denunciado jornadas laborales "extenuantes", altos niveles de temporalidad y procesos de estabilización que en algunos casos se prolongan hasta edades cercanas "a los 60 años".

Pese al parón actual de las movilizaciones, Pedrera ha dejado claro que el conflicto continúa abierto y que la amenaza de una huelga indefinida a nivel nacional después del verano sigue vigente. El representante de los médicos considera que la única salida pasa por reabrir la negociación y reconocer una interlocución específica para el colectivo. De lo contrario, advierte, la fuga de profesionales continuará agravando los problemas estructurales de la sanidad pública española. "O la sociedad toma conciencia de cómo trata este Gobierno a sus médicos o tendremos una sanidad pública sin médicos. Y una sanidad pública sin médicos es totalmente inviable".