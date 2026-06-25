Zapatero cobraba 10.000 euros por viaje a domicilio: al margen, los contratos y gestiones realizadas

Así ha quedado plasmado en los correos intervenidos a su secretaria Gertru, donde se puede observar que había un coste fijo por desplazamiento: "Querida Carmen, ayer con Ana María bien, respecto a lo del operativo tenía una duda sobre el tema de la dieta y los gastos de viaje, que quedó aclarado ellos se encargarán de todos los gastos de viaje –Vuelo business / hoteles / transporte en el lugar de destino, etc.– y nosotros facturamos 10.000€ por viaje en concepto de actividad que proceda", señala Gertrudis.

El comentario fue remitido como esquema de facturación por la secretaria de Zapatero, dando por hecho que se trataba de la dinámica habitual. La UDEF lo destaca de la siguiente manera: "Al día siguiente de la reunión, 03/07/2024, retoman el asunto del viaje a Bolivia y Gertrudis aclara a Carmen Almendras que todos los gastos del viaje corren a cuenta de Ana María Ospina, es decir, del Grupo Gloria. Además, recibirán 10.000 euros como compensación por el viaje". Y eso era al margen del cobro por las gestiones realizadas. Eran por las molestias de desplazarse.

En concreto, en esta gestión –ayudar al Grupo Gloria a impulsar su negocio en Bolivia con relaciones directas con miembros del Gobierno– Zapatero cobró 200.000 euros por sus trabajos.

El mensaje de Gertru da más detalles: "Sobre todo el tema de agenda: me comentó que pondríamos un Zoom a mediados de mes, previamente el Pdte. tendrá alguna conversación para hacer gestiones. Sobre el viaje, le voy a solicitar ahora los vuelos para que viaje el 13 de septiembre y regrese el 17, he dejado pasar la mañana por si el SG turismo me reconfirmaba sus vuelos. Pero creo que es mejor que ella vaya gestionando lo del Pdte. y no corremos riesgos. Tú ya nos harás propuesta de esos días de agenda. Un abrazo".

Todo ello aparece en el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que vuelve a desvelar redes de influencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que su campo de acción no se circunscribía al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Zapatero también cobró una presunta mordida de 200.000 euros a cambio de influir en la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de Bolivia –encargado de asuntos constitucionales— para que el Estado boliviano perdonase una deuda de 107 millones de dólares.

El exlíder del PSOE declaró la pasada semana ante el juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco del caso Plus Ultra. Esta aerolínea fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros tras una supuesta intervención de Zapatero, que habría cobrado mordidas por medio de las sociedades instrumentales de su "amigo" y pagador, Julio Martínez Martínez.

"La concatenación de hechos acreditados descrita, lleva a inferir, en virtud de los sucesivos contactos mantenidos por José Luis Rodríguez Zapatero con autoridades bolivianas, la existencia de una dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta", sentencia el último informe de la UDEF encargado por Calama.