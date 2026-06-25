Zapatero, contra las cuerdas: la UDEF descubre pagos, mensajes y anotaciones que le incriminan

La actualidad política española se ve sacudida por una vertiginosa sucesión de escándalos que apenas deja tiempo para digerir la gravedad de cada nueva revelación. En esta ocasión, Sandra León en el espacio Socialismo S.L. se centra en el denominado caso Zapatero, una ramificación bajo investigación que salpica directamente al expresidente del Gobierno socialista tras conocerse nuevos e inquietantes detalles procedentes de las investigaciones policiales.

Recientemente se ha hecho público un demoledor informe de la UDEF que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en una posición judicial extremadamente comprometida. El documento policial apunta indicios muy sólidos sobre la existencia de una presunta organización criminal liderada por el propio expresidente, la cual habría aprovechado su influencia política y sus contactos internacionales para realizar labores de intermediación ilícita en beneficio de diversos clientes privados.

El epicentro de esta investigación se sitúa en Bolivia, donde supuestamente el exlíder del PSOE habría cobrado una importante comisión de 200.000 euros. Este pago habría tenido como objetivo presionar a la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que el Estado boliviano condonara una deuda de nada menos que 107 millones de euros al denominado Grupo Gloria, un potente conglomerado empresarial peruano con fuertes intereses en varios países de Hispanoamérica vinculados al Grupo de Puebla.

Las pesquisas también revelan la identidad de los acompañantes habituales de Rodríguez Zapatero en estos lucrativos viajes. Entre ellos figuran los empresarios venezolanos Amaro Chacón y el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili. Se da la circunstancia de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó a esta última organización una sede gratuita por 75 años y financió reformas millonarias, al tiempo que este dirigente de la OMT mantenía estrechos vínculos profesionales con Begoña Gómez, la esposa del actual presidente del Gobierno.

Lejos de marcar distancias, el actual secretario general del PSOE y presidente del Gobierno ha salido en defensa de su predecesor en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha justificado públicamente las actividades de su compañero de partido alegando que colabora con la justicia y defendiendo con vehemencia la supuesta legalidad de sus negocios privados en el extranjero. Esta cerrada defensa evidencia, según los analistas, los vasos comunicantes que unen a las distintas ramas de influencia del partido.

El cerco sobre esta trama de corrupción se ha estrechado gracias al volcado del teléfono móvil y los cuadernos personales de Gertrudis, la secretaria personal de Zapatero. Los mensajes recuperados por la policía desvelan un flujo constante de reuniones al más alto nivel con hasta diez ministros del Ejecutivo actual, entre los que destacan el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En uno de los chats más controvertidos, se alude explícitamente a la entrega de un sobre en mano para el presidente del Gobierno. Asimismo, se detalla un estrecho contacto con Leire Díez, con quien se llegó a programar un encuentro tras una polémica comparecencia de prensa.

Finalmente, las comunicaciones analizadas muestran la enorme preocupación que existía en el entorno de Zapatero tras las primeras detenciones policiales vinculadas a la trama. El propio expresidente llegó a calificar la situación interna en un mensaje como un auténtico "infarto" que vaticinaba una "temporada ácida" para el partido. La tensión judicial aumentará previsiblemente el próximo 21 de julio, fecha en la que el juez ha citado a declarar a Julio Martínez, considerado el presunto testaferro de la red societaria del exmandatario socialista.