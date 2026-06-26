Bochornosa carta de militantes del PSOE a Sánchez: "Nos preguntamos qué habría sido de España sin tu firmeza"

Ante las voces críticas que reclaman la dimisión de Pedro Sánchez a las puertas del Comité Federal, un sector del PSOE ha respondido con un comunicado de respaldo absoluto al presidente. Militantes, simpatizantes y cargos socialistas reivindican el liderazgo del jefe del Ejecutivo y llaman a cerrar filas frente a lo que consideran una "ofensiva judicial, mediática y política" impulsada por la derecha.

El manifiesto, a modo de carta dirigida a Pedro Sánchez y difundido en las horas previas al cónclave socialista, ensalza de forma fanática la gestión del presidente del Gobierno durante sus ocho años en la Moncloa. Le atribuye haber sostenido el país en los momentos más difíciles y anima a la militancia a movilizarse en su defensa. "No estás solo", proclaman los firmantes, entre los que se encuentra la militante Graciela Rodríguez Gelos, número 83 en las listas del PSOE madrileño en las elecciones de 2023.

El respaldo no se limita al presidente. La carta dedica varios párrafos a defender a Begoña Gómez, denunciando que está siendo atacada "con una crueldad que traspasa la frontera de lo político", y muestra igualmente su apoyo a Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente e investigada por el juez Juan Carlos Peinado. Ambas reciben un mensaje explícito de solidaridad: "Estamos con vosotras".

Con este comunicado, el sector afín al secretario general trata de contrarrestar el creciente malestar interno y las peticiones de dimisión formuladas por dirigentes y militantes críticos, exhibiendo una imagen de unidad en torno a Sánchez en un momento de máxima presión política. No es casualidad que este manifiesto se difunda en pleno pistoletazo de salida de las primarias en los territorios, donde un movimiento de amarre en torno al liderazgo del presidente estaría bien considerado por la cúpula del partido.

"¿Qué habría sido de España sin tu firmeza, sin tu valentía, sin tu determinación y sin tu inspirador liderazgo para hacer frente a los embates inmorales e ilícitos de la derecha?", escriben en la misiva, que invita a militantes y simpatizantes a sumarse con su firma.

La carta construye además un relato según el cual el desgaste del Gobierno no responde a los casos de corrupción que cercan al PSOE, sino a una estrategia organizada desde la oposición. "Duele ver cómo se normaliza el señalamiento. Duele ver cómo se degrada el debate público. Duele ver cómo se intenta quebrar por agotamiento, mediante una erosión constante impulsada por resortes reaccionarios, a quienes fueron elegidos democráticamente por la ciudadanía", afirman los promotores del texto, reforzando el relato de la victimización.

El documento concluye con una apelación directa a la militancia socialista, recuperando una cita de Josep Borrell para sostener que "la militancia socialista no está para mirar desde la barrera ni para resignarse en silencio", sino para "dar un paso al frente" en defensa del proyecto político. El cierre resume el espíritu del manifiesto con un mensaje inequívoco: "Estamos contigo, Pedro, y con tu entorno. Seguiremos defendiendo la democracia contigo. Adelante, presidente. Ni un paso atrás".