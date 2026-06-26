Carlos Cuesta destapa los nexos entre Zapatero, Fangyong Du y los negocios de Huawei en España

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial de este viernes a desgranar los vínculos entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario chino Fangyong Du –alias Miguel Duch– y los negocios desarrollados en España por compañías vinculadas al gigante tecnológico Huawei.

En el programa La Noche de Cuesta, el periodista ha puesto el foco en una sucesión de hechos que, a su juicio, merecen una explicación política y pública por parte del Gobierno.

"¿Por qué Sánchez ocultó una reunión con Zapatero antes de su viaje a China?", se ha preguntado Cuesta. El periodista ha recordado que el 6 de febrero de 2025 Zapatero mantuvo una reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa que, según ha explicado, figura en la agenda del expresidente pero no en la agenda oficial del jefe del Ejecutivo.

Dos horas después de ese encuentro, Zapatero se reunió con el empresario chino Fangyong Du, una figura que aparece igualmente vinculada a distintos negocios desarrollados en España.

El viaje de Sánchez a China

Cuesta ha destacado la proximidad temporal entre aquellas reuniones y el posterior desplazamiento oficial de Sánchez al gigante asiático: "A los dos meses Sánchez viajaba a China para cerrar contratos con empresas".

Según ha expuesto, la secuencia de acontecimientos resulta especialmente relevante por las posteriores adjudicaciones y relaciones empresariales que afectan a compañías vinculadas al entorno de Fangyong Du.

Los pagos al entorno de Zapatero

Durante el editorial también ha repasado las relaciones económicas detectadas entre el empresario chino y personas del entorno del expresidente socialista: "Fangyong Du pagó al entorno de Zapatero 104.410 euros a través de la sociedad Mino Advisors", ha señalado Cuesta.

Cuesta ha recordado además que el Centro Nacional de Inteligencia habría advertido sobre las conexiones del empresario chino con estructuras relacionadas con el espionaje de Pekín: "El CNI avisó de que Fangyong Du tenía relación con el espionaje chino".

Los vínculos con Huawei

Otro de los aspectos destacados por el periodista ha sido la relación existente entre Fangyong Du y Huawei. Además, ha señalado que el empresario chino también aparece vinculado al Gate Center impulsado por Zapatero en China y que habría trabajado para la compañía tecnológica: "Fangyong Du mantiene relación con el Gate Center de Zapatero en China, que ha trabajado para Huawei".

En este contexto, Cuesta ha recordó que la multinacional china habría realizado pagos a empresas relacionadas con la familia del expresidente. "Huawei habría pagado a la familia Zapatero, al menos, 74.000 euros por medio de la firma de las hijas", ha afirmado el periodista.

El papel de Aldama y los contratos públicos

El análisis también ha incluido referencias a Víctor de Aldama y a los contratos obtenidos por Huawei en España, y es que, según ha revelado el periodista, "Huawei también habría tenido en nómina a Víctor de Aldama".

Asimismo, ha destacado que la compañía tecnológica ha logrado importantes adjudicaciones públicas: "Huawei, por el camino, se ha hecho con innumerables contratos en España, entre otros, el de Sitel, el sistema de escuchas telefónicas policiales."

La relación personal entre Zapatero y Fangyong Du

Entre los datos expuestos por Cuesta figura igualmente la estrecha relación personal entre ambos. "Zapatero sería el padrino de dos hijos de Fangyong Du", ha comentado el periodista.

Además, ha recordado que en las anotaciones de Leire Díez aparecen referencias al empresario chino durante la pandemia: "Leire Díez tiene anotaciones en sus agendas donde se asegura que Fangyong Du estuvo escondido en España haciendo negocios en la pandemia del covid".

Los hechos expuestos en esRadio

Durante su editorial, Cuesta enumeró una serie de hechos que considera relevantes: