Ponerse de perfil y no tener escrúpulos

Los altos mandos de la Guardia Civil que fueron presionados por el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, se han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en que se les pidió "ponerse de perfil" y "no ser proactivos" en los asuntos de "afectación política", eufemismo referido al caso de David Sánchez, al de Begoña Gómez y a la trama Koldo. En medio de esas indisimuladas presiones y de la caza de brujas en un ambiente tóxico se produjeron además los contactos entre Leire Díez y su amiga Mercedes González, la directora general del Instituto Armado, con el objetivo de frenar todas las investigaciones que afectaran a Pedro Sánchez, su entorno, su Gobierno y su partido.

El objetivo era claro. Se trataba de torpedear la instrucción de los sumarios, de provocar el descarrilamiento de las pesquisas a fin de proteger a Pedro Sánchez, su familia y a amigos como Ábalos y Santos Cerdán. Y a tal efecto todo valía, desde abrir expedientes internos a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO ) al cargo de las investigaciones a recomendar a los mandos una pasividad contraria a las más elementales nociones éticas del servicio público policial. Tener controlada a la UCO era y es la misión de la directora general, una patética dirigente del PSOE que muestra el odio y desprecio de los socialistas contra la Guardia Civil. El nombramiento de alguien como Mercedes González sólo se puede interpretar como un intento de humillación a los hombres y mujeres del Instituto Armado y a sus familias.

La honradez y el sentido del deber de los mandos de la UCO y sus agentes pone más de relieve lo obsceno que es que una señora como Mercedes González esté al frente del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace en un cargo para el que en absoluto está capacitada? Pues reunirse con su amiga Leire para tomar café y conspirar contra quienes se juegan la vida al servicio de todos los españoles, no sólo de la familia Sánchez. Es tal la indignidad que dentro de un tiempo habrá que jurar que Mercedes González dirigió la Guardia Civil y que su número dos pidió a los responsables de la UCO que se pusieran de perfil cuando de Sánchez se tratara.

El testimonio en sede judicial de los altos mandos de la unidad debería haber provocado el cese inmediato de Mercedes González y del DAO Llamas, cosa que no va a suceder porque la orden tendría que partir del propio Pedro Sánchez y acarrear además la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por cómplice o por incompetente.

En este asunto como en el José Luis Rodríguez Zapatero y sus acusaciones contra la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional aflora esa especie de gen socialista que considera que la policía debe perseguir todos los delitos menos los cometidos por ellos y que tiende a poner al frente de instituciones como la Guardia Civil a delincuentes como el finado Roldán o a completos incapaces como la señora González, responsable, entre otras cosas, de que los guardias se jueguen la vida contra el narco en condiciones deplorables, sin personal, sin medios y con la orden de no abrir fuego aunque peligre su vida.

De alguien que actúa así o de un elemento como el enjoyado Zapatero no se puede esperar otra cosa. El expresidente socialista que iba a dar explicaciones porque según dice es totalmente inocente trata de que su causa sea declarada nula injuriando a la UDEF y atribuyéndole la filtración de sus agendas y conversaciones, filtración que como es obvio le beneficia a él y a la estrategia de su defensa. Arrasan con todo. Van a por la Guardia Civil y a por los policías honrados. No tienen escrúpulos.