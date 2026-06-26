El FBI ya sigue la pista al núcleo chavista de la red en la que figura Zapatero por sus vinculaciones al tráfico de oro

La figura clave en España para entender la trama en la que se encuentra inmerso José Luis Rodríguez Zapatero es el abogado Miguel Palomero. Sería el presunto intermediario decisivo, según el sumario judicial del caso Plus Ultra, para conectar a Julito y la red de sociedades ligadas al expresidente español con los clanes venezolanos. Pero el chequeo de sus comunicaciones ha permitido confirmar que Zapatero figura en una red que acaba en lo más profundo de la Venezuela chavista. Tan profundo, que ya es el propio FBI quien sigue los pasos de muchos de sus integrantes.

Uno de los informes recibidos por la Justicia española en esta investigación detalla los avances de la Justicia suiza en estas mismas pesquisas: "Las autoridades suizas aclaran que, además de las investigaciones llevadas a cabo en diferentes establecimientos bancarios suizos, han tomado declaración a cuatro investigados en fecha 22 de noviembre de 2022 y 2 y 3 de marzo de 2023, negando todos ellos los hechos que se les imputan". Pero "en un apartado dedicado a las vinculaciones con España, las autoridades

suizas harán mención a los siguientes extremos de interés para las presentes:

La sociedad española Bluecap Consulting Group SL (actual Kaimana Caapital), guarda relación con la ginebresa Bluecap Investment SA y la británica Bluecap Corporation LTD, sociedades pertenecientes o dirigidas por Simón Verhoeven, el cual niega las relaciones comerciales con la española. Se han producido transferencias realizadas por Wailea Art & Collectables SA en favor de cuentas radicadas en nuestro país titularizadas por la sociedad española Exclusividades Vagu SL, por importes superiores a los 240.000 euros por la supuesta compra de relojes". Y, tal y como "se expresa en el propio escrito de las Autoridades de Suiza, con toda probabilidad la sociedad Exclusividades Vagu SL es una filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA, sociedad que se indica podría haber sido utilizada por funcionarios venezolanos para blanquear sus mordidas, hecho que guarda conexión con otras investigaciones seguidas por este grupo y que podrían confirmar tal extremo".

También aparece "el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden SA) es una entidad (sociedad anónima) creada en el año 2005 por el Gobierno venezolano para invertir los ingresos procedentes de la venta de petróleo. Según la investigación de Suiza, a través del Fonden el Gobierno venezolano pretendía financiar el programa Clap a través de una sociedad de Verhoeven llamada Trebol Asset Management de la que sería cliente. Como esto no fue posible, se creó un fondo para sus inversiones utilizando dos entidades financieras, a saber, Noor Capital y Trebol Investment Luxemburg (controlada por Verhoeven a través de Trebol Asset Management)".

Aparece igualmente el nombre de "Gilberto Morales Reverón (cliente de Luis Felipe Baca según escrito de la AMF francesa), cliente de Verrhoeven en Trebol Asset Management y se afirma que su sociedad 100 Concepts Corp (titular real de la española con la que adquirirá un inmueble en España) está vinculada al Fonden SA venezolano y que podría estar implicado en transacciones relacionadas con actos de corrupción y desvío de fondos destinados al programa de distribución de alimentos subvencionados (C.L.A.P.). También se hace mención a su vinculación con Armando Capriles".

Y a Danilo Diazgranados Manglano, hombre de negocios cercano a Hugo Chávez y cliente de Verhoeven.

Y, en medio de todo ello, aparece la Plus Ultra a la que defendió Zapatero: "En relación con la compañía española Plus Ultra, sospechosa en ese país por la condiciones en que se produjo su rescate en el que habría intervenido Simón Verhoeven por cuenta de "clientes venezolanos", los investigadores suizos afirman que en declaración prestada por el propio Verhoeven éste reconoció haber prestado dinero a Plus Ultra a través de sus tres sociedades: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD Y Valerian Corporation, afirmando que dichos préstamos se hicieron en condiciones comerciales adecuados con una tasa de interés anual de un 9% y que fueron integramente reembolsados por Plus Ultra, aportando como prueba de sus declaraciones los contratos firmados por sus sociedades con la aerolínea española".

Y el problema para Zapatero puede ser mayúsculo porque ese Gilberto Morales ha atraído ya las miradas del FBI de EEUU: "En este sentido, resulta relevante hacer mención de que las actividades económicas de Gilberto Morales en España han dado lugar a numerosos reportes de Inteligencia financiera, además del hecho de que, sobre esta persona, ha habido consultas de EE.UU. (F.B.I.) por su implicación en investigaciones seguidas en ese país por su posible participación en esquemas de corrupción de fondos públicos venezolanos vinculadas a subvenciones de alimentos (CLAP) así como evidencias que le relacionan junto a Luis Felipe BACA con el trafico de oro, desconociéndose no obstante hasta la fecha un delito antecedente acreditado en esa jurisdicción".