El PNV mete presión a Sánchez: "Para finales de octubre esto tiene que estar despejado"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha elevado la presión sobre Pedro Sánchez y ha advertido de que la legislatura no puede alargarse mucho más si el Gobierno no logra romper su actual parálisis. En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente nacionalista ha dejado claro que el Ejecutivo atraviesa una situación límite y ha situado octubre como fecha tope para despejar el escenario.

Esteban ha descrito un Congreso bloqueado, sin mayoría suficiente para impulsar una moción de censura contra Sánchez, pero también con una "mayoría negativa" que está dificultando seriamente la gobernabilidad. A su juicio, el Ejecutivo se encuentra atrapado en una situación que está paralizando el Parlamento.

La única salida, según ha explicado, sería sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, aunque él mismo reconoce que ese escenario parece poco probable. "La única forma de salir sería un presupuesto", ha afirmado, aunque ha admitido que lo ve "muy difícil" por "las actitudes de unos y de otros".

Si las cuentas no salen, Esteban considera que Sánchez tendrá que convocar elecciones. "Desde luego, habría que convocar elecciones", ha señalado. En su opinión, la legislatura difícilmente podrá prolongarse más allá de este año.

"La legislatura no puede durar más de este año 26", ha insistido. Además, ha puesto fecha al desenlace político: "Para finales de octubre esto tiene que estar despejado, y por lo tanto tendrá que tomar la decisión Sánchez".

La vía Starmer

Sobre la propuesta de Junts de explorar una vía Starmer, para que Sánchez se aparte y sea sustituido durante el resto de la legislatura por otro dirigente socialista, Esteban no cree que tenga recorrido. A su juicio, esa posibilidad llega tarde y no responde al momento político actual.

Aunque ha reconocido que esa opción quizá pudo plantearse durante los "famosos cinco días" en los que Sánchez se retiró temporalmente para reflexionar, considera que ahora está completamente descartada. "No va a ninguna parte", ha zanjado.

Más allá del bloqueo parlamentario, Esteban también ha reconocido el desgaste que arrastra el PSOE por los casos que rodean al partido. Sin señalar directamente a Sánchez, sí ha admitido que el contexto político es cada vez más complejo.

"No podemos mirar para otro lado", ha advertido. En este sentido, ha subrayado que, "más allá de más lawfare o menos lawfare", hay "un ambiente, una situación y unos casos que tendrán que aclararse".

Preguntado por si cree que Sánchez conocía los casos de presunta corrupción que se investigan, Esteban ha evitado dar una respuesta concluyente. "Desde una presidencia de un gobierno y desde una secretaría general se supone que tienes que tener mucha información", ha afirmado. "A partir de ahí, ¿qué es lo que le ocultaban o le dejaban de ocultar? Pues no lo sé".

Pese a sus críticas al Ejecutivo, el líder del PNV también ha dejado claro que su partido no ve con buenos ojos un posible Gobierno de PP y Vox. Según ha explicado, su formación tratará de evitar ese escenario por su impacto sobre el autogobierno vasco y sobre determinadas políticas que, a su juicio, no encajan con la mayoría social del País Vasco.

Respuesta sobre Tubos Reunidos

Esteban también ha respondido a las informaciones sobre las reuniones mantenidas por dirigentes del PNV en torno al rescate de Tubos Reunidos tras el informe de la UCO incorporado al caso Leire Díez. El dirigente nacionalista ha acusado al PP y a algunos medios de tener "ganas de enredar" al intentar vincular a su partido con esa trama.

Ha defendido que las gestiones realizadas por el PNV se enmarcan en su labor de defensa del tejido industrial y del empleo. "Cada formación política lo que tiene que hacer es trabajar por ayudar a mejorar la situación de su ciudadanía y de su país", ha afirmado.

En esa línea, ha recordado que su partido ha mantenido reuniones con responsables de la empresa y con representantes institucionales. "Nos hemos reunido con responsables de Tubos Reunidos o con responsables gubernamentales. Hemos hecho acciones en el Parlamento español, en el Parlamento Vasco, etcétera. Es lo que corresponde a una organización política que se precie", ha señalado.

Esteban ha rechazado cualquier irregularidad y ha negado cualquier relación con la trama. "Lo que nadie nos dice es exactamente qué hay en concreto de relación con la trama Leire Díez y qué es lo ilegal que se ha hecho. Absolutamente nada, porque es que no se ha hecho nada".

Pese al actual bloqueo parlamentario, el presidente del PNV ha asegurado que su formación no permanecerá inmóvil y seguirá trabajando en asuntos prioritarios el País Vasco, entre ellos la financiación de la dependencia, la seguridad y el paquete de transferencias pendientes.

También ha puesto el foco en la reunión bilateral prevista entre el lehendakari, Imanol Pradales, y Sánchez. A su juicio, ese encuentro solo tendrá sentido si llega acompañado de compromisos concretos.

"Lo que tiene que tener es acuerdos, contenido", ha concluido, reclamando que esa reunión se celebre en julio o, como muy tarde, en agosto.