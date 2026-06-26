Yo, con la mujer de Sánchez

Claro que sí. Y con Al Capone, con Pablo Escobar, y con El Dioni. Con Luis Roldán, con Liberty Balance, con El Demonio de Tasmania, y con Giménez Arbe, alias el Solitario. Con Hannibal Lecter, con Pol Pot, con Cruella de Vil, con la pizza con piña, y con Jack el Destripador. Con el logopeda de Quevedo, con la vaca en brazos, con Cándido Conde-Pumpido, y con el Chapo Guzmán.

Yo con Begoña, y con la quina, con el clan de los Charlines, con Drácula, con el tupper sin tapa que le corresponda, con Mr. Blonde, y con Eleuterio Sánchez, alias el Lute. Con Calígula, con Bad Bunny, con el Carnicero de Rostov, y con Mobutu Sese Seko. Con los coches eléctricos, con Fidel Castro, con Sam Bigotes, con el Señor Scrooge, con María Jesús Montero, con las novelas de Wattpad, y con Jesse Woodson James.

Yo con Begoña, y con la malaria, con Joseph Stalin, con el hijo de la Tomasa, y con El buscón. Con Maléfica, con los que dicen bro, con Osama bin Laden, con Evo Morales, con el Night Stalker, con el guionista de la muerte de Chanquete, y con Brigitte Mohnhaupt. Con Dr. Claw y la risa de su gato MAD, con Nicolae Ceaușescu y señora, con Blofeld, con Leire, con el dolor de muelas, con Norman Bates, con las canciones de Shakira contra Piqué, con Atila, y con Álvaro García Ortiz y sus grandes éxitos.

Yo con Begoña, y con Charles Manson, con Bokassa, con el inventor de las ventanas emergentes, y con Gru. Con el dolor de huevos, con cualquier película de Eduardo Casanova, y con Bonnie Parker y Clyde Barrow. Con los Golfos Apandadores, con el doctor Mengele, con las cejas de Zapatero, con Griselda Blanco, con la carne sintética de Bill Gates, y con Kim Jong-un. Con el Sr. Potter de It's a Wonderful Life, con Maximilien Robespierre, con la lavadora que se traga mis calcetines, con Ted Bundy, y con José Luis Ábalos y sus muñecas.

Yo con Begoña y con el hombre que susurraba a las chirimoyas, con Vito Genovese, con los cuatro anuncios antes de un vídeo, con el Conde Drácula, y con Jacques Mesrine. Con Mao Zedong, con Darth Vader, con Nicolás Maduro, con El Filete, y con la canción del verano. Con Patxi López, con Gargamel, con Aileen Wuornos, con la higiene de los baños de la Sauna Adán, y con Jordan Belfort.

Yo con Begoña, y con Mata Hari, con el Joker, con la carne de pescuezo, y con Negreira. Con Semión Moguilévich, con las tácticas de Villarejo, y con el bisturí que estropeó a Nicole Kidman. Con la llamada de Elvis Gonofredo de Orange a la hora de la siesta, con John Dillinger, con el Torete, con el cursi de Piolín, con el Capitán Kidd, con los Pujol, con los tipos que nunca apagan las luces largas, y con la Banda de los Dalton.

Yo con Begoña, y con Jeffrey Epstein, con Barbanegra, con el 1% de batería, y con Frank Costello. Con Marvin el Marciano, con Gengis Kan, con Cody Jarrett, con la última rebanada del pan de molde, y con Yoko Ono. Con los anuncios de Antonio Lobato o de Carmen Machi, con Nerón, con Michael Myers, con Vlad el Empalador, con las notificaciones de la Agencia Tributaria, y con Boko Haram.

Yo con Begoña, y con el Vaquilla, con las chistorras de Koldo, con Freddy Krueger, con Harold Shipman, con Baltasar Garzón, y con la peste bubónica. Con el PSOE bueno, con los ciclistas que se saltan los semáforos, con el coronel Decker, con Santiago Carrillo, con el Ernesto de Los Nikis, con Idi Amin, y con Mitsuhirato. Y, en fin, yo con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, los estos y aquella, todo suma 23.