La gran mentira de Mónica García: "No se ha sentado ni una sola vez" con los médicos

La vicesecretaria de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha cargado este viernes contra la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en plena crisis con los sindicatos médicos. En una entrevista en esRadio, la dirigente popular ha acusado a la titular del Ministerio de "mentir" sobre las negociaciones del nuevo Estatuto Marco y de intentar trasladar toda la responsabilidad del conflicto a las Comunidades Autónomas.

Fúnez ha respondido a las declaraciones realizadas horas antes por Mónica García en Radio Nacional, donde la ministra ha asegurado haber mantenido decenas de reuniones con los sindicatos y ha defendido que el Ministerio ya ha cumplido con su parte al impulsar la reforma del Estatuto Marco.

La dirigente popular ha rechazado esa versión y ha asegurado que la ministra "ha incendiado el ámbito sanitario" desde que presentó el texto. "Lo que ha hecho ha sido enfrentar a todos", ha afirmado, acusando al Ministerio de Sanidad de no haber buscado el consenso necesario ni con los profesionales ni con las Comunidades Autónomas.

"No se ha sentado ni una sola vez"

Uno de los principales reproches de Fúnez ha sido la falta de interlocución directa entre Mónica García y los representantes de los médicos. Según ha sostenido, la ministra "no se ha sentado ni una sola vez" con los sindicatos médicos durante los últimos meses y la última reunión de alto nivel tuvo lugar en diciembre de 2023 con el secretario de Estado. Desde entonces, ha explicado, los contactos se han limitado a reuniones con un director general y miembros del gabinete ministerial. "Después de un año, lo mínimo es que ella se hubiese sentado", ha señalado.

Reforma del Estatuto Marco con consenso

La vicesecretaria de Sanidad del PP ha defendido la necesidad de reformar el Estatuto Marco, aunque ha insistido en que cualquier cambio debe hacerse mediante un amplio acuerdo. A su juicio, la negociación debería haberse desarrollado junto a los sindicatos y las Comunidades Autónomas para evitar el enfrentamiento que, según denuncia, ha provocado el Ministerio.

Fúnez ha reconocido que los problemas de la sanidad pública no son nuevos y ha advertido de que el sistema afronta importantes desafíos demográficos y de personal durante la próxima década.

Ha recordado que en diez años se jubilarán más de 60.000 enfermeras y que el propio Ministerio reconoce un déficit de unos 4.500 médicos de Atención Primaria. Por ello, ha defendido aumentar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Un fondo específico para financiar la sanidad

La dirigente popular también ha planteado que el futuro modelo de financiación autonómica incluya un apartado específico destinado a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Según ha explicado, disponer de más recursos permitiría contratar más profesionales, mejorar sus condiciones laborales e incorporar los avances tecnológicos y terapéuticos que requiere la sanidad pública. Fúnez también ha rechazado las críticas del Gobierno a la colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada.

En su opinión, ambos modelos son "complementarios" y permiten reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a los pacientes. "Los españoles no preguntan quién gestiona un hospital; preguntan cuánto tiempo tienen que esperar para ser atendidos", ha concluido.