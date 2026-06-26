Moncloa baraja publicar la declaración de la renta de Sánchez para presionar a Feijóo a hacerlo

Moncloa pensaba que, tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso de los Diputados, la presión política y mediática comenzaría a remitir. Sin embargo, apenas unos días después, en el Gobierno han comprobado que el efecto ha sido justamente el contrario. Las revelaciones continúan sucediéndose, la oposición mantiene el foco sobre los escándalos que cercan al Ejecutivo y, lo que resulta más preocupante para el presidente, las voces críticas ya no proceden únicamente de sus socios parlamentarios. También desde sectores de sus propias filas se reclama a Sánchez que dé más explicaciones e, incluso, que se plantee dar un paso a un lado a unas horas del Comité Federal del PSOE.

Ante este escenario, en Moncloa buscan ganar tiempo. La estrategia pasa por llenar la agenda política con asuntos paralelos y alimentar debates alternativos que permitan desplazar el foco mediático de los casos que afectan al entorno del presidente. El objetivo es resistir hasta el parón estival y alcanzar finales de julio utilizando cortinas de humo. En el Ejecutivo fían buena parte de su estrategia de resistencia al efecto anestesiante del verano. Con un agosto previsiblemente sin consejos de ministros ordinarios y una agenda política reducida al mínimo, Moncloa espera que el foco mediático se disperse y que la presión sobre Sánchez pierda intensidad.

La estrategia que pone en práctica el Ejecutivo pasa por evitar que una sola polémica monopolice el ciclo informativo durante varios días consecutivos. Para ello, cualquier controversia política susceptible de generar titulares se convierte en una oportunidad para desplazar la atención.

La prueba más reciente llegó durante la última sesión de control al Gobierno del curso político el pasado martes. Allí, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que hiciera pública su declaración de la renta. La petición estaba vinculada a las joyas encontradas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a las explicaciones ofrecidas por el presidente, quien aseguró que el Gobierno solo tiene conocimiento preciso de los regalos recibidos cuando concluyen los viajes oficiales.

En lugar de aclarar las dudas planteadas por la oposición, en la Moncloa han optado por devolver la presión al líder del PP y exigirle que también publique su declaración de la renta. En ese contexto se enmarca la posibilidad que estudia el Gobierno de hacer pública la declaración de la renta de Sánchez. No tanto como un ejercicio de transparencia espontáneo, sino como una herramienta política para colocar a Feijóo ante la obligación de hacer lo mismo.

"Que él haga pública la declaración de la renta y explique quién le paga la vivienda en El Viso", levantaba las sospechas en los pasillos del Congreso el ministro Óscar Puente. También en redes sociales, donde le ha instado a poner "a disposición de la ciudadanía las pruebas que acrediten que pagas la vivienda en la que resides".

En Moncloa son conscientes de que su principal problema ya no es solo la aparición de nuevas informaciones, sino la sensación creciente de desgaste y agotamiento que comienza a instalarse en parte de las bases socialistas y la opinión pública. De ahí que la estrategia de comunicación haya entrado en una nueva fase: confundir para resistir.