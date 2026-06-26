A Zapatero le gustaba Antoñita la Fantástica

¿Por qué y para qué se iba a reunir Zapatero con Leire Díez? ¿Quién era esa Aina que acompañaba a la encargada de la cloaca? Me dicen que puede ser Aina Calvo, la secretaria de Estado de Seguridad, la número dos del Ministerio del Interior. La militante socialista pata negra que mece la cuna de Marlaska. Me resisto a creerlo. ¿Seguro?, pregunto. "Seguro murió en la guerra", responden. Hay mucho guasón.

Lo que sí es seguro es que Zapatero tiene un buen rebote con su secretaria de toda la vida. La conversación bien pudo ser así: "Gertru, ¿por qué no eliminaste los mensajes?", le pregunta visiblemente enfadado. "Jefe, yo... por la historia... quién se iba a imaginar", responde ella. "¡Me cagüen tus muelas, pecadora!", le oyeron mascullar. "Pero, vamos a ver, Gertru, por lo menos podías haber borrado las veces que voy a la pelu". Las cosas como son, aquí tiene razón el jefe. ¿Cómo vas a tomar en serio al presunto vértice de una organización criminal si su secretaria le recuerda: "La pelu la tienes el viernes a las 13:30 —sin cejas—", y así tropecientos mensajes? Tendrá una iguala. La caída de un mito.

Lo publicó Libertad Digital hace unos días. El 20 de noviembre de 2025 Zapatero estaba citado con Leire Díez y la misteriosa Aina. Su secretaria Gertru le envía un mensaje el día anterior: "Dice Leire: Aina al final podría mañana a las 17:00. Tendría que ser aquí en la oficina porque Leire tiene actividad en Ferraz a las 18:00". ¿Cómo que Leire tiene "actividad" en el PSOE? ¿No había dejado el partido cuatro meses antes, el 4 de junio? Se coge antes a un mentiroso que a un cojo, con perdón.

La cita se canceló: "No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont", avisa Zapatero a su secretaria. Donde esté un independentista catalufo que se quite una fontanera, por muy de Bilbao que sea. Una pena, porque seguro que la UCO se hubiera enterado y nosotros después. Además, a Zapatero le había gustado Leire. Así se lo dice a Gertru al día siguiente de que Aldama se encarara con ella ante los medios de comunicación. Algo tiene Leire que los encandila. Ahora anda amenazando en plan Gila, "alguien ha matado a alguien", pero parece que no la hacen mucho caso. Les está diciendo: "No me obliguéis a hacerlo, no me dejéis caer". ¿Cuál será su reacción al comprobar que los suyos la siguen despreciando? He propuesto a mis compañeros que nadie mejor que Libertad Digital para que el mundo sepa de sus pecados. Para ella sería una liberación y un gesto de agradecimiento con el periódico que contó sus correrías. Dicho queda.

"Pedro, vuelve el hombre" será el próximo eslogan de la campaña del PSOE a las generales. Insiste en ello el gurú Iván Redondo, que está de gira presentando su libro: "Hay que pasar de Pedro Sánchez a Pedro. Y Pedro es poderoso. Entonces era Pedro y la militancia; ahora toca Pedro y los españoles". El gurú quiere que el PSOE sea un "Ferrari patrio. Un coche para un gran piloto".

Un grupo de entusiastas militantes han decidido llenar el depósito del Ferrari con vanidad de 98 octanos y, ante el difícil reto del Comité Federal de este sábado —entiéndase la ironía—, han distribuido una carta dirigida al líder supremo:

"Querido presidente, querido Pedro. Aun sabiendo lo inmensamente ocupado que estás, los compañeros y compañeras, militantes y simpatizantes, que te admiramos y te apoyamos cada día, queremos trasladarte, antes que nada, el orgullo profundo que sentimos por tenerte al frente de nuestro Gobierno estos ocho años... Muchos y muchas nos preguntamos, sinceramente, qué habría sido de España sin tu firmeza, sin tu valentía, sin tu determinación y sin tu inspirador liderazgo para hacer frente a los embates inmorales e ilícitos de la derecha...".

La iniciativa parte de Graciela Rodríguez Gelos, que aparece en las listas del PSOE a la Asamblea de Madrid en 2023. Figura en el puesto 83. Querrá ascender en el escalafón. Que le pida cita a Patxi López.

La verdad es que algunos dudábamos de si esto era un montaje. Pero tenemos tan cerca las declaraciones de Miguel Sebastián, el ridículo sufrido por el portavoz no portavoz Luis Arroyo... Muestras de hasta dónde puede llegar el fanatismo de algunas personas a las que, al margen de sus ideas, tienes por inteligentes. Un amigo recordó cuando Teresa Ribera aulló eso de "somos perros" en un Comité Federal. Pues va a ser eso. Aunque no es fácil desengancharse de una secta, hay especialistas que ayudan.

La afición espera con interés la intervención de Emiliano García-Page en el Comité Federal. Parece que saldrá manso. En el último, celebrado el 5 de julio del año pasado, se puso muy flamenco y pidió que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. Se quedó solo y Óscar Puente le llamó hipócrita. Hoy, los sanchistas manchegos le exigen lealtad. Por lo que anuncia el díscolo, lo suyo va a ir de Castilla-La Mancha first. No soporta la mirada vitriólica de sus compañeros.