Crece la rebelión interna en el PSOE: piden la dimisión del Sánchez más desafiante

Precisamente el día en que se cumplen los diez días que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dio de margen para aclarar el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, halladas en su despacho frente a la sede del PSOE, el partido celebra un Comité Federal marcado por la mayor crisis de su historia reciente. La contestación interna no deja de crecer, mientras en La Moncloa presumen de que Pedro Sánchez tiene la piel muy dura y capacidad para resistir este verano y el siguiente, descartando de plano cualquier adelanto electoral.

Pese a la sucesión de escándalos que cercan al PSOE, en Ferraz confían en que el cónclave transcurra sin sobresaltos y se convierta en un nuevo ejercicio de cierre de filas con el presidente del Gobierno. "Comparezco ante vosotros evidentemente con el corazón tocado, pero con la determinación intacta", proclamó Sánchez en el Comité Federal del pasado 5 de julio, después del demoledor informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Entonces, aquel era el mayor golpe recibido por el partido. Un año después, el panorama es todavía más devastador: a la imputación del considerado durante años el "faro moral" del socialismo, José Luis Rodríguez Zapatero, se suma la condena al exsecretario de Organización José Luis Ábalos a 24 años de prisión.

Este sábado, cerca de 300 dirigentes socialistas procedentes de todas las federaciones volverán a verse las caras en un ambiente enrarecido. La calma tensa presidirá la jornada. Pocos se atreverán a cuestionar abiertamente a Sánchez más allá de las voces habituales, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que reivindicará la igualdad en la financiación, o la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que en los últimos días ha cargado contra quienes señalan a los críticos mientras guardan silencio ante los condenados por corrupción.

Ahora resulta que los traidores en mi partido son estos dos compañeros y no los corruptos que están en la cárcel y que se han valido de una organización decente y centenaria para delinquir. Así estamos! Dejadnos en paz. https://t.co/UnEsmN3YvD — Miriam Andrés (@mndres) June 23, 2026

El Comité Federal supone, además, el pistoletazo de salida de las primarias para las elecciones autonómicas y municipales. Un factor que reduce todavía más las posibilidades de una rebelión abierta contra la dirección, ya que pocos dirigentes están dispuestos a enfrentarse al aparato en plena carrera por las candidaturas. En privado, fuentes socialistas critican la deriva del partido y el rumbo que ha impuesto Pedro Sánchez. Le reprochan haber optado por responder a los casos de corrupción que cercan al PSOE con la estrategia del 'y tú más', sin asumir responsabilidades políticas y limitando sus explicaciones a insistir en que él no sabía nada.

La dirección federal, con la secretaria de Organización, Rebeca Torró, al frente, tratará de vender una imagen de fortaleza y reivindicar los nuevos mecanismos de control económico y transparencia implantados por el partido, pese a que la corrupción continúa monopolizando la agenda política y judicial del PSOE.

Sánchez intentará convencer una vez más a los suyos con un discurso muy similar al pronunciado en el Congreso de los Diputados: apelaciones a la resistencia, denuncias de una campaña contra su Gobierno y ninguna explicación sobre los casos de corrupción que cercan a su entorno. Tampoco, previsiblemente, sobre las joyas que siguen marcando la actualidad política.