Sánchez y la estrategia del victimismo

Hacerse la víctima es una táctica bastante común entre los narcisistas cuando alguien les reprocha su comportamiento. Desde su autopercibida superioridad moral, se indignan cuando alguien osa criticarles cualquier cosa, y le dan la vuelta a la argumentación. El problema no son sus actos, sino que alguien se atreva a exigirles explicaciones, o a pasarles la inevitable factura. Es la estrategia que han seguido tanto el PSOE, con Sánchez a la cabeza, como los todavíada abundantísimos periodistas-cheerleader, tras la durísima sentencia contra Ábalos y Koldo, dos miembros de la guardia pretoriana del presidente.

"El corruptor Aldama se va de rositas". Ese es el resumen de literalmente toda la prensa de izquierdas tras la condena al número 2 de Sánchez tanto en el Gobierno como en el partido. Repentinamente el foco no está en que el ministro de Transportes de Sánchez, el hombre que se subió a la tribuna de oradores durante la moción de censura que permitió la llegada del PSOE al poder, robara y traficara con influencias mientras morían decenas de miles de personas y millones más estábamos sujetos a toques de queda. Tampoco en que, ya puestos, enchufara a un par de sus prostitutas favoritas en empresas públicas. No, lo grave de la sentencia es que Aldama se librase, por ahora, de entrar en la cárcel. La figura del arrepentido que colabora con la justicia ahora se denomina "corruptor", como en "corruptor de menores", porque se supone que Ábalos y Koldo, el portero de un burdel, eran dos almas cándidas e inocentes que cayeron en las sucias garras de un malvado de película de Disney, y no un par de puteros sin escrúpulos que se lo llevaron crudo a la que tuvieron la menor oportunidad.

Otra característica del narcisista es su negativa a aceptar que algo, en algún momento, pueda ser responsabilidad suya. En su comparecencia del miércoles, el jefe directo de los corruptos se defendió acusando a los jueces que llevan los casos que afectan a su familia, especialmente a Juan Carlos Peinado. "Yo con Begoña", gritó Patxi López, reventando el lameculómetro. A las 48 horas los informes de la UCO revelaron que Barrabés, amigo y patrocinador de la cátedra de chichinabo de Begoña Gómez, recibió dinero de contratos amañados. "Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí". Todos llevamos años viendo lo que hay, pero los socialistas siguen haciéndonos luz de gas. Que es, por cierto, otra de esas odiosas costumbres del narcisista medio. Negar lo que tenemos delante de los ojos.

Lloriquean también los opinadores zurdos porque se ha filtrado la agenda de ZP y ahora todos sabemos dónde le hacían las cejas. Les molesta que sepamos que el sexador de nubes guardaba millón y medio de euros en joyas en una caja fuerte, joyas cuyo origen, por ahora, sigue siendo desconocido, y que desde luego no ha declarado nunca a Hacienda. Son los mismos medios que celebraron jubilosos la entrada en el acervo popular de expresiones como Compi Yogui o Duque Empalmado, que se conocieron gracias al mismo tipo de filtración interesada que nos ha permitido echarle un vistazo a los lujos asiáticos de los que disfruta el histórico socialista.

Al final, el patrón siempre es el mismo. Nunca hay nada que explicar, nadie que dimita ni ninguna responsabilidad que asumir. Todo es fango, bulos, recortes de prensa, golpismo judicial, pseudomedios, corruptores; todas esas expresiones e ideas-fuerza para periodistas comprados y militantes fanáticos. Todo es una conspiración, una persecución contra ellos, que no han hecho nada mal nunca. Siempre son las víctimas, de los jueces, de la prensa, hasta de sus propios corruptos. Para el Gobierno lo verdaderamente intolerable es que un juez investigue, que la UCO informe, que un periodista publique o que un ciudadano se indigne. El PSOE llegó al poder prometiendo regeneración democrática y ocho años después el Congreso es un albañal putrefacto y hediondo y encima se ponen chulos. En la España disfuncional de Sánchez, es el Gobierno el que le exige explicaciones a la prensa y a los ciudadanos.