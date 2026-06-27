El miedo al efecto Sánchez: los líderes territoriales quieren alejar las urnas del desgaste del Gobierno

Tras seis horas de Comité Federal, las voces críticas apenas han tenido dos rostros visibles: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la alcaldesa de Palencia, Míriam Andrés. El dirigente castellanomanchego se ha atrevido a reclamar autocrítica tras las últimas debacles electorales, en las que el PSOE ha cosechado algunos de los peores resultados de su historia. A su juicio, los malos resultados registrados en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde han votado millones de ciudadanos, también son responsabilidad del Gobierno y de la dirección federal, rechazando que el fracaso pueda atribuirse únicamente a las organizaciones territoriales. "No entiendo cómo el Comité Federal se resiste a ver que el rey va desnudo", ha pronunciado la alcaldesa de Palencia ante los más de 300 dirigentes socialistas en el acto celebrado en la sede de Ferraz y tras acusar al partido de estar en un estado de "adormecimiento".

"Las mayorías en las salas de reunión son minorías en la sociedad y en las urnas", resumen fuentes de una de las federaciones más críticas con la deriva de Ferraz ante la falta de exigencia de responsabilidades por parte de otros territorios. Un mensaje que ha chocado frontalmente con el cierre de filas protagonizado por ministros, secretarios generales autonómicos y miembros de la Ejecutiva, que han utilizado su triple condición orgánica e institucional para blindar a Pedro Sánchez. "Nadie debería colaborar con la maniobra contra el PSOE", llegó a proclamar la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, en la reunión del Comité Federal del PSOE. "Se vive mucho más cómodo diciendo lo que algunos medios quieren que se diga", pronunció Óscar López como contraataque a las críticas de Page. Puente en esta ocasión no ha comparecido al haber tenido que irse antes de tiempo.

En un Comité Federal que ha durado seis horas y en el que, según la dirección del partido, ha habido muy buen ambiente, apenas se ha hablado del caso judicial que afecta al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tampoco se ha abordado el asunto de las joyas encontradas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros. Un asunto que preocupa e indigna a las bases del que pronunció que "ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho".

En el entorno de García-Page elevan aún más el tono. "Los discursos son inversamente proporcionales a la dignidad y al apoyo que tienen en la calle", sostienen. Pero el presidente castellanomanchego y la alcaldesa palentina no están solos en el diagnóstico. Cada vez son más los dirigentes territoriales que reclaman que las elecciones autonómicas y municipales se celebren después de las generales para evitar que el desgaste de Moncloa y Ferraz arrastre sus expectativas electorales. Alcaldes y alcaldesas asumen que aparecer vinculados a Pedro Sánchez les penaliza en las urnas, aunque han optado por dejar solo a Page y evitar cualquier confrontación pública con la dirección federal, por lo menos por ahora. Según fuentes asistentes al comité, el mayor aplauso recibido por el presidente ha llegado cuando ha dicho que no habrá 'superdomingo electoral'.

Desde el PSOE extremeño también se escucharon reproches. Sus dirigentes afean que un Gobierno dedique su acción política a "resistir", aunque suavizaron el tono respaldando finalmente a Sánchez y defendiendo la necesidad de seguir avanzando. Mientras tanto, la dirección federal ha vuelto a recurrir al mismo argumento movilizador de los últimos meses. "No pasarán" es el lema con el que pretende cohesionar al partido, situando nuevamente el avance de la derecha como principal eje del discurso. "Vienen a por nosotros", repiten en Ferraz, convencidos de que el PSOE necesita "remontar en otoño". De ahí que el presidente haya dicho que tiene más ganas que nunca de ganar en 2027 y, en su turno de réplica, haya contestado a los críticos diciendo que quienes ahora piden adelantar las elecciones fueron los que hicieron que el expresidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, fuera presidente en 2016.

La desconfianza hacia Pedro Sánchez se extiende entre buena parte de los líderes territoriales, cuya estrategia pasa por hacer campaña lo más alejados posible de la política nacional, conscientes del desgaste que provoca la imagen del Gobierno sobre sus siglas. Sin embargo, en el entorno del presidente defienden que repetir un mismo mensaje termina por calar en la opinión pública. De ahí que el discurso pronunciado por Sánchez el pasado miércoles en el Congreso haya servido prácticamente como guion para el Comité Federal, con su defensa cerrada del expresidente Zapatero y de su entorno personal. "La gente sabe que son momentos difíciles y que por eso hay que arrimar el hombro", aseguran fuentes socialistas de Baleares.

Las críticas también alcanzaron la parálisis presupuestaria. Con las cuentas prorrogadas desde 2023, el Gobierno asegura ahora que presentará un proyecto de Presupuestos para 2026, pero entre los dirigentes territoriales, entre la que se encuentra la federación asturiana entre otros, crece el malestar por la falta de recursos y la incapacidad del Gobierno para sacar adelante su agenda parlamentaria. Consideran que la financiación de las comunidades está condicionada por la debilidad de un Ejecutivo cuya propia mayoría en el Congreso llegó a instar a Pedro Sánchez a dimitir o a someterse a una cuestión de confianza.