Irene Montero, sobre el Parlamento Europeo: "Está lleno de nazis y a un nazi no te lo puedes tirar"

Irene Montero ha estado esta semana en El Sótano Club de la cadena Ten, en el que la eurodiputada ha sido entrevistada por Alba Carrillo, Carlos Peguer y otros colaboradores durante unos 40 minutos en los que ha hablado de política y de su vida en Bruselas.

Esto último ha sido lo más llamativo del encuentro, ya que la de Podemos ha definido de una forma peculiar el Parlamento Europeo como un lugar que "está lleno de nazis y a un nazi no te lo puedes tirar".

La afirmación ha llegado cuando estaban comentando las rachas que atraviesan las mujeres en su vida sexual y Alba Carrillo –que estuvo casada con el tenista Feliciano López– ha afirmado que se ha dicho que "aunque tengas una mala racha, no te líes con un facha", pese a que ella reconoce haber tenido "malas rachas", en referencia clara a su matrimonio con el deportista.

Montero además de decir que "ahora hay un poquito de mala racha para nosotras" por estar en las instituciones comunitarias, ha admitido también –como si fuera algo reprobable– que ha "tenido alguna caidita" con alguien de otra ideología, aunque rápidamente ha aclarado que "no con políticos del PP", con gente de derechas... pues obviamente, sí".

En la parte más política de la entrevista la de Podemos ha explicado cómo surgió su grotesca intervención cantándole Happy birthday a Donald Trump en el pleno del Parlamento Europeo.

Carga contra Ana Rosa

La eurodiputada, que parece olvidar que ella misma vive en una vivienda de lujo en Galapagar, también ha hablado de alguna de las cuestiones que dominan el discurso de Podemos, singularmente la vivienda, culpando a los fondos de inversión y los grandes propietarios de la subida de los precios.

Montero ha aprovechado también la entrevista para cargar contra medios de comunicación y contra periodistas –citando expresamente a Ana Rosa Quintana– a los que acusa de contribuir a la desinformación y de responder a intereses económicos vinculados al mercado inmobiliario.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, la líder podemita ha defendido una mayor intervención pública de los medios audiovisuales, al parecer no es suficiente con la existencia de RTVE y una tonelada de cadenas autonómicas ya que, en su opinión el panorama televisivo español es un "duopolio".

La pareja de Pablo Iglesias también ha comentado su intención de regresar a la política nacional y presentarse a las próximas elecciones generales, ya que en su opinión es necesario reconstruir una izquierda "fuerte" frente al avance del bloque de la derecha. De qué forma su participación en las elecciones puede contribuir a esa reconstrucción es algo que no ha quedado claro.

Finalmente, la que fuera ministra de Igualdad ha dedicado varios minutos a defender la denominada ley del "solo sí es sí" que su propio Gobierno tuvo que modificar poco después de su promulgación sin que ella tuviese la mínima dignidad de dimitir. Montero ha negado una vez más, y pese a la evidencia, que los problemas derivados de las rebajas de condena respondieran a un defecto de la norma y ha insistido en que existió una interpretación judicial contraria al espíritu de la ley.