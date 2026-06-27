La trama SEPI también alberga negocios de Cerdán: Antxon Alonso colaba a Servinabar en los contratos

El último informe de la UCO acaba de ampliar la investigación de la trama SEPI. Sus pesquisas han descubierto que había más empresas públicas metidas en los negocios de Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero. Pero, además, han descubierto que las tramitaciones de negocios sospechosos eran modificadas por el socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso, para colar en medio de esas operaciones a Servinabar, la sociedad de la que Cerdán posee el 45% por título privado.

Un cruce de mensajes ha destapado la unión de ambas tramas: la trama SEPI y la trama obras públicas. En ambas parecía obvio que el mando lo ejercía Santos Cerdán, pero ahora no se trata de una obviedad: se trata de una prueba.

La UCO lo explica de la siguiente manera: "Este es el punto de partida y el elemento contextual de esta operativa: el interés de Acciona en hacerse con estas 2 explotaciones de la empresa pública Enusa. En este contexto, 3 días después del correo, esto es, el 20.05.2021, esta misma cuestión fue abordada por Vicente Fernández Guerrero [expresidente de la SEPI ya imputado en la trama SEPI], el cual comunicó a Antxón Alonso [socio de Cerdán en Servinabar] en un chat individual de la aplicación Threema lo siguiente: "Hay ciertas dificultades en Enusa para vender (...) Quizás habría una forma de superar esas dificultades si Enusa no vendiera la propiedad de sus acciones, sino que las usufructuara (...) Sé que no es el óptimo, pero quizás así Acciona se quitaría con esta fórmula a otros posibles competidores". Hasta ahí el mensaje apunta a negocios entre Acciona y Enusa.

Pero la UCO se ha dado cuenta de una cosa decisiva: "Puede observarse cómo Antxón introdujo algunas modificaciones con respecto al mensaje original de Vicente, como sería la inclusión de Servinabar (en lugar de referirse a Acciona en exclusiva)". Traducido: acababa de meter a la sociedad de Alonso y Santos Cerdán en medio de la operación sospechosa.

"Tres días después, el 23.05.2021 López Buciega [directivo de Acciona en ese momento] remitió a Antxón una cadena de correos bajo el asunto "RV: ENUSA". En estos correos ya se menciona, en consonancia con lo expuesto por Vicente en el mensaje recogido anteriormente, que "el cliente (en referencia a Enusa) está pensando en un proceso de licitación para la enajenación de los activos pero tiene dificultades para ello y, según nos trasladan, existe la posibilidad de no vender sus participaciones sino usufructuarlas".

Las gestiones fructificaban, pero ya con Servinabar dentro, la empresa de la que es propietario al 45% y por título privado el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Y lo cierto es que la UCO ha metido ya de pleno en esta investigación el nombre de otro gigante público: Enusa, la Empresa Nacional de Uranio, donde justo trabajó Leire Díez como responsable de comunicación y donde ahora, casualmente cobra un sueldo de más de 240.000 euros el que fuera gerente del PSOE, Mariano Moreno. Los hechos no corresponden al mandato de Moreno, sino al del anterior presidente de la empresa, pero afectan de pleno a dos personas metidas por todas partes en las tramas del PSOE: Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, protagonistas de excepción de la trama SEPI.