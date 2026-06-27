Los mensajes bomba de Zapatero que marcan la caída de Sánchez: "Tengo un sobre para el presi"

En el análisis político presentado por Carlos Cuesta en Libertad Digital, se exponen las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha calificado a José Luis Rodríguez Zapatero como "la columna vertebral del sanchismo durante los últimos años". Según Ayuso, el expresidente del Gobierno actuaba con una preocupante sensación de impunidad dentro de una trama de corrupción que define como internacional y conectada directamente con dictaduras bolivarianas. Cuesta y sus colaboradores sostienen que, lejos de librarse de la justicia, el exlíder socialista se encuentra acorralado por múltiples vías de investigación judicial que amenazan con desmoronar su estructura de influencia.

El subdirector del diario El Mundo, Esteban Urreiztieta, interviene para aportar detalles exclusivos sobre la evolución del proceso judicial. Según Urreiztieta, existen indicios más que suficientes para asegurar que José Luis Rodríguez Zapatero terminará sentado en el banquillo de los acusados. A pesar de que la defensa del expresidente intenta emplear una estrategia basada en la nulidad de las actuaciones, el periodista recuerda que no hay precedentes en la historia judicial española donde una fase de instrucción por graves delitos de corrupción haya sido invalidada de esta manera, lo que augura un futuro penal sumamente complicado para el exmandatario.

Un punto de inflexión clave en la causa se sitúa en la declaración programada de Julio Martínez Martínez, señalado como el presunto testaferro de Zapatero. La investigación busca esclarecer por qué la polémica aerolínea Plus Ultra realizó cuantiosos pagos a este empresario a cambio de facilitar el rescate financiero de 53 millones de euros otorgado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La sospecha de la Fiscalía es que estos fondos terminaron en las cuentas personales de Zapatero, sirviendo como pago por sus gestiones de intermediación internacional a favor de sectores chavistas y otras dictaduras de la región.