Las intervenciones antes del Comité Federal han dejado claro que la única voz crítica que ha decidido expresar públicamente su discrepancia ha sido la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ha sido el único dirigente en reclamar la convocatoria de elecciones generales y en cuestionar abiertamente la situación de la organización tras los numerosos casos de corrupción que cercan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del presidente del Gobierno.

Page ha advertido de que una organización que no acepta las críticas es una organización "autoritaria". Asimismo, ha expresado su deseo de que el PSOE no termine imputado por financiación irregular y ha defendido que el partido debería querellarse contra la denominada fontanera del partido, Leire Díez. También ha confiado en que todo lo que rodea al "faro moral" socialista, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no sea cierto y que sea capaz de aclararlo todo.