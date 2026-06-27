Las intervenciones previas al Comité Federal del PSOE han evidenciado que la única voz crítica dispuesta a expresar públicamente su discrepancia ha sido la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ha sido el único dirigente socialista que ha reclamado la convocatoria de elecciones generales y que ha cuestionado abiertamente la situación del partido, cercado por los numerosos casos de corrupción que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del presidente del Gobierno.

Page ha definido la situación que atraviesa el PSOE como "la peor de su historia". En un nuevo choque con la dirección federal, ha recordado que hace un año, tras el estallido del caso Santos Cerdán, ya defendió un adelanto electoral y ha lamentado que entonces se impusiera el miedo a las urnas. A su juicio, el escenario actual es el "peor" y el partido habría concurrido a las elecciones hace un año en "mejores condiciones".

El presidente castellanomanchego ha advertido además de que una organización que no acepta las críticas es una organización "autoritaria". También ha reclamado que el partido se querelle contra la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez. "Hay que levantar un muro infranqueable con la corrupción, empezando por querellarse con aquella gente que habla en nombre del PSOE y está dando un espectáculo de tramas sucias y cutres que realmente me preocupan", ha afirmado. Asimismo, ha confiado en que todo lo que rodea al "faro moral" socialista, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no sea cierto y que sea capaz de aclararlo todo.

Page también ha exigido garantías de que el PSOE no acabará imputado como organización en alguna de las causas abiertas. Ha insistido en que el partido debe ofrecer todas las explicaciones necesarias para que la militancia tenga la certeza de que forma parte de una organización "limpia". "El PSOE está por encima de cualquier dirigente", ha sostenido, dejando claro que el cálculo electoral no puede prevalecer sobre la supervivencia y la credibilidad del partido.

Frente a las críticas de Page, el resto de líderes territoriales ha optado por cerrar filas con el presidente del Gobierno. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, ha resumido ese respaldo con un insistente "esperanza, esperanza, esperanza", mientras que la ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha reivindicado el apoyo de la militancia al líder socialista: "a mi la gente me dice, dile a Pedro Sánchez que aguante y estamos con Begoña".