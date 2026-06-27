Sánchez, ante su final: los 5 bombazos de Aldama para acabar con el "one"

El análisis del Programa de Cuesta aborda las revelaciones de Víctor de Aldama, las cuales amenazan con desestabilizar por completo al actual Gobierno de España. Según se detalla en el programa, la información que se está filtrando desde el entorno de Aldama no es un adorno más, sino un conjunto de pruebas contundentes que podrían propiciar la caída definitiva de Pedro Sánchez. El caso ha dejado de centrarse en figuras que inicialmente se consideraban de segundo nivel para apuntar directamente a las más altas esferas del poder ejecutivo, situando el foco de la sospecha sobre el propio Consejo de Ministros.

Durante el debate, se destaca cómo la investigación penal ha ido superando distintas etapas o "pantallas". Se ha transitado desde la fase inicial, que involucraba a personajes como Koldo García, José Luis Ábalos o el propio Aldama, pasando por la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, hasta llegar a la situación actual. La gravedad del asunto radica en que las decisiones bajo sospecha habrían sido convalidadas en el seno del Consejo de Ministros, lo que arrastra a todo el gabinete socialista. El objetivo final de la instrucción penal, según los analistas, es depurar las responsabilidades de aquellos elementos del aparato del Estado que, lejos de frenar las irregularidades, colaboraron activamente o miraron hacia otro lado.

Uno de los testimonios clave recogidos en Libertad Digital es el de Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama. En su intervención, Bermejo confirma que su representado aportará pruebas determinantes en cinco tramas de corrupción principales. Entre estas destaca, en primer lugar, la trama relativa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, conocida como la trama SEPI, así como la denominada "trama cloaca". Estas ramificaciones evidencian un uso sistemático y presuntamente ilícito de los recursos e instituciones públicas para fines particulares y de financiación partidista, vulnerando los principios más elementales del Estado de Derecho.

El tercer gran bloque y, sin duda, uno de los más explosivos para la línea de flotación del Ejecutivo, es el relativo a la financiación del PSOE. Según las declaraciones del portavoz, existe una doble vía de financiación irregular: una presuntamente destinada al Partido Socialista a nivel nacional y otra de carácter internacional. Esta última estaría conectada con la concesión de cupos de extracción de petróleo y el movimiento de ingentes sumas de dinero, estimadas en unos 250 millones de dólares. La conexión de estos fondos con personas vinculadas al entorno del expresidente del Gobierno y a la actual dirección socialista estrecha el cerco judicial sobre la formación política de Pedro Sánchez.

Asimismo, la investigación de Aldama abarca la trama de obras públicas y una vertiente específicamente ligada a la actividad del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se señala la existencia de pagos cruzados a través de un entramado de hasta 38 sociedades instrumentales controladas por intermediarios como Francisco Flores. La implicación de estas redes societarias demuestra que las ramificaciones del caso de corrupción no pertenecen a un pasado remoto del partido, sino que conectan directamente con la gestión actual, afectando a ministros en activo como María Jesús Montero y Félix Bolaños, de quienes se espera que también aparezcan nuevas e incriminatorias informaciones.