Sánchez insiste en que "gobernar no es desistir" ante un Comité Federal desganado

Este sábado, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta el Comité Federal más complicado que se recuerda. Lo hace tras la condena del exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a la gravedad del momento, y mientras únicamente uno de los habituales se ha atrevido a alzar la voz para cuestionar el rumbo del partido, el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, Sánchez ha optado por el copiar y pegar y ha reproducido prácticamente el mismo discurso que pronunció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados y que fue muy criticado por sus socios parlamentarios y sus propias bases por falta de explicaciones. No ha asumido responsabilidades, ha evitado cualquier autocrítica y ha centrado su intervención en atribuir sus casos de corrupción a la oposición y a los medios de comunicación, a los que ha vuelto a acusar de difundir "bulos, desinformaciones y fango".

Recurriendo de nuevo al "cómo no vamos a seguir", Sánchez ha insistido en que su objetivo es mantenerse al frente del Gobierno hasta 2031 tras las elecciones del próximo año, cuyo adelanto descarta de plano pese a que ya hay voces dentro de su propio PSOE que lo reclaman. También se ha referido al "atropello" que, a su juicio, sufre el partido por las investigaciones judiciales que lo cercan.

Sobre quien fuera su mano derecha y los delitos cometidos, ha reiterado que "de haberlo sabido, jamás los hubiese tolerado", para zanjar el asunto asegurando que "eran personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones". Asimismo, ha rechazado que el PSOE se haya financiado de forma irregular y ha defendido que los mecanismos de control implantados en la organización ya no tienen nada que ver con los existentes hace un año, tras el estallido del caso de Santos Cerdán, al que no ha hecho la más mínima referencia. Tampoco ha mencionado a la denominada fontanera del partido, Leire Díez.

"Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla y defender para que este país avance", ha proclamado Sánchez, que ha vuelto a presentarse como el único dique frente a la corrupción. "PP y Vox nunca serán el fin de la corrupción sino el regreso de la que extirpamos hace ocho años, la corrupción sistémica", ha sostenido el presidente, entre los aplausos, más bien desganados, de los dirigentes presentes.

Respecto al expresidente Zapatero, Sánchez ha evitado cualquier alusión a las joyas encontradas en su despacho frente a la sede de Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros. Se ha limitado a referirse al procedimiento judicial para defender que el rescate de Plus Ultra se realizó con todas las garantías legales y con el aval de las instituciones competentes. En cualquier caso, ha reivindicado la "presunción de inocencia" del expresidente, imputado por seis delitos, y ha confiado en que no se "impugne su legado que reivindicamos con orgullo".

"Hablar de mi familia es lo más difícil", ha afirmado Sánchez. "Begoña y David están defendiendo su inocencia en los tribunales", ha dicho, deslizando críticas veladas al magistrado Juan Carlos Peinado y volviendo a cargar contra los medios de comunicación por publicar "bulos".

"Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir ni lamerse las heridas", ha señalado Sánchez, en respuesta a las crecientes críticas de sus socios de investidura, que esta misma semana le instaron mayoritariamente desde el Congreso de los Diputados a presentar su dimisión o someterse a una cuestión de confianza.

En tono marcadamente victimista, Sánchez ha acusado a la oposición política, mediática y judicial de intentar quebrar al PSOE "una y mil veces" y ha sostenido que ahora hace falta más "coraje y determinación" que nunca. Todo ello en un momento crítico para el partido, en un Comité Federal concebido para escenificar el respaldo interno al secretario general y que sirve, además, como pistoletazo de salida de las primarias de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, donde pocos dirigentes están dispuestos a poner en riesgo su posición.

Tras la intervención de Sánchez tomarán la palabra el presidente de Cataluña, Salvador Illa; el presidente de Asturias, Adrián Barbón; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page entre los más de 40 turnos de palabra que se han registrado.