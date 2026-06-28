El partido sanchista celebra su comité federal

Para sorpresa de nadie, la asamblea del PSOE celebrada este pasado sábado en la multirregistrada sede de Ferraz se convirtió en una convención disciplinada de palmeros de Pedro Sánchez. La obscenidad de los halagos al líder socialista y la exhibición impúdica de adhesiones inquebrantables convirtieron la sesión del máximo órgano entre congresos del PSOE en una celebración del sanchismo, a mayor gloria del presidente del Gobierno y secretario general del partido.

Ni los tremendos casos de corrupción que se investigan en distintas instancias judiciales, el primero de los cuales se ha saldado con una dura condena para el que era hombre fuerte de Sánchez en el PSOE, ni la reprobación del Congreso de los Diputados con exigencia de una cuestión de confianza, la primera vez que algo así ocurre en nuestra democracia, fueron argumentos suficientes para que los asistentes suscitaran un debate sobre la necesidad de poner fin a esta agonía.

La nota discordante la puso, como también es habitual, Emiliano García-Page, único barón socialista que pidió el adelanto de las elecciones generales. Pero su caso únicamente sirve para reforzar el entreguismo de la organización, ocupando el espacio marginal de oposición que todo líder autoritario necesita para revestir sus dictados de una legitimidad añadida. García-Page, de hecho, podría poner fin a la degradación acelerada de su partido con el voto de sus ocho diputados, pero las preocupaciones del barón castellanomanchego no tienen que ver con los argumentos nacionales que esgrime en los medios, sino con el hecho de que la oleada antisanchista que viene podría llevárselo también a él por delante, que es lo que realmente quiere evitar.

Las duras derrotas electorales del PSOE en feudos tradicionales como Andalucía y Extremadura tampoco interpelaron la conciencia de los delegados para exigir algún tipo de responsabilidad política a los actuales gestores del partido, con su secretario general a la cabeza. El destino del PSOE está en manos de Sánchez y el papel de los dirigentes y militantes es sostenerlo a cualquier precio, incluido el de la dignidad que cabe exigir a cualquier persona que se involucra en un partido que se degrada a ojos vistas.

El único compromiso político que Sánchez concedió graciosamente a sus agradaores es el de que no habrá un superdomingo electoral, haciendo coincidir las generales con las autonómicas y municipales. Dada la trayectoria del personaje y su pintoresca relación con la verdad, los presidentes autonómicos y alcaldes del PSOE harían bien en trabajar contando con que el último domingo de mayo de 2027 habrá dos urnas más en cada colegio electoral.

Como colofón, el yerno de Sabiniano, esposo de la contable de las saunas gays de su padre y jefe de Ábalos y Koldo propuso la inclusión de un nuevo punto en el código ético del PSOE para expulsar del partido a los consumidores de prostitución. La asamblea socialista aprobó la moción por unanimidad.