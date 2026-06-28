Plus Ultra exigió a Zapatero un "100% de seguridad" de cobrar el rescate sin intromisiones de técnicos

El juez Calama avanza en las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya ha localizado los chats que prueban que el expresidente socialista estaba vinculado a la trama para conseguir el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros de todos los españoles. Ya tiene los correos electrónicos que negaba Zapatero y que demuestran su coordinación con el presunto testaferro Julio Martínez por medio de su secretaria presidencial, Gertrudis. Ya tiene los movimientos de dinero, al menos los primeros. Y tiene hasta el listado de órdenes de Plus Ultra. Y no eran leves: el encargo de Plus Ultra a Zapatero exigió un "100% de seguridad" de cobrar el rescate sin intromisiones de técnicos.

La UDEF lo describe de la siguiente manera: "En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda que se sigue respecto de la sociedad Plus Ultra, desde el contacto inicial, según indica Rodolfo Reyes: 'Julio habló con ZP 11 min'; 'Le explicó todo', como a medida que se suceden los avances 'se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones' - 'Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás' (reuniones celebradas con el secretario de Estado de Transportes) o en las indicaciones de Rodolfo Reyes [accionista de referencia de Plus Ultra] a Julio Martínez Sola [máximo responsable de la aerolínea]".

Y en esas "indicaciones" lo que se pueden observar son auténticas órdenes: "Lo que quiero es que hable con la SEPI, él [Julito] o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad". Hablaban de un 100% de seguridad cuando ni siquiera se habían hecho los análisis técnicos. Porque, de hecho, sabían que no los pasaban y que había que conseguir una concesión por motivos puramente políticos: por motivos de presunto tráfico de influencias.

"Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente", añadieron los directivos de Plus Ultra.

La UDEF traza, a partir de ahí, el esquema operativo para lograr semejante barbaridad legal: "En un segundo nivel jerárquico, operarían sus lugartenientes Manuel Aarón Fajardo - pieza de ZP en Venezuela - y Julio Martínez Martínez, quien formalmente titula el entramado societario en España. A través de ellos se establecerían los contactos con los clientes". Julio Martínez es Julito y es al que el juez considera el testaferro de Zapatero.

Lo cierto es que José Luis Rodríguez Zapatero ha perdido la primera oportunidad de defenderse de un total de seis imputaciones judiciales –contrabando, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales–. Tras su paso por la Audiencia Nacional sin aportar ni una sola prueba de nada –ni de las joyas, ni de Plus Ultra, ni de la trama venezolana, ni de la china–, han quedado indicios y hechos sin respuesta que pesarán en su defensa futura como losas. Y es que la UDEF, mientras, ya ha conseguido probar la conexión entre el finance boutique creado para cobrar los pagos de Plus Ultra de forma camuflada y el entorno más cercano de Zapatero: Gertrudis, su secretaria.

La UDEF ya sabe que "José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez exploraron en un primer momento la posibilidad de que la compañía obtuviera un préstamo ICO a través de la entidad financiera Banco Santander para, más tarde y descartada la vía inicial, trabajar en la obtención de un préstamo con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)".

Sabe igualmente que "Rodolfo Reyes [accionista de referencia de Plus Ultra en aquel momento] también trató de acceder al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco, a través del abogado Miguel Palomero de Juan, el cual tendría relación con la persona de confianza de Ábalos, Koldo García Izaguirre".

Pero todo ello pasaba por una condición: que los pagos en esas gestiones de Zapatero quedasen camuflados. ¿Cómo se hizo? "Según se deduce de las explicaciones dadas por Roberto Roselli a Rodolfo Reyes, Julio Martínez Martínez le habría explicado a Julio Martínez Sola [máximo responsable de Plus Ultra] el modo de proceder y cómo opera la red de influencia. La estructura formal se articularía a través de una finance boutique y, mediante ella, canalizarían los cobros ilícitos a cambio de las influencias ejercidas".