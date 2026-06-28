La terrorífica gestión de Mónica García: caos, huelgas, mentiras y datos falsos

Si hay una ministra que ha generado controversias durante la legislatura, esa es Mónica García. La titular de Sanidad afronta uno de los momentos más complicados de su mandato, marcado por el enfrentamiento con los médicos, las críticas a varias de sus políticas sanitarias y una sucesión de polémicas que han erosionado su imagen incluso entre parte de quienes fueron sus antiguos compañeros de profesión.

El principal problema de Mónica García tiene nombre propio: los médicos. La ministra, que ha construido buena parte de su carrera política defendiendo las reivindicaciones del sector sanitario, se enfrenta ahora a una huelga nacional que ya acumula meses de protestas y que amenaza con prolongarse después del verano.

El origen del conflicto está en el nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio. Aunque el Gobierno aprobó el anteproyecto a comienzos de junio, los sindicatos médicos mantienen su rechazo y denuncian que sus principales reivindicaciones no han sido escuchadas. Así lo ha ilustrado Libertad Digital en las diferentes jornadas de huelga médica.

Las movilizaciones han provocado cancelaciones de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones en distintos puntos de España y han generado una fractura inédita entre el Ministerio y parte del colectivo médico. Solo en Madrid el saldo de las cinco jornadas de huelga ha dejado un balance de suspensión de 242.600 consultas y 27.300 pruebas en la región. Algunos sindicatos han llegado a reclamar la dimisión de la ministra, mientras que el Comité de Huelga acusa a Sanidad de haber roto el diálogo.

Además, Mónica García ya no solo deja abandonados a los médicos en plena crisis sanitaria, ahora también parece acusar a los españoles de usar demasiado la sanidad pública. Y es que hace unas semanas, la ministra de Sanidad señaló que la población inmigrante utilizaba "menos la sanidad que la población nacida en España".

A ello se suma una de las críticas más repetidas por sus detractores: las contradicciones entre las posiciones que defendía cuando era portavoz de la oposición y las decisiones adoptadas ahora desde el Gobierno. El debate sobre las guardias médicas, las peonadas y las condiciones laborales se ha convertido en un símbolo de ese desencuentro.

Muertes por calor, tuberculosis o la Ley de Medicamentos

Más allá del conflicto laboral con los médicos, la gestión de Mónica García también ha estado acompañada de varias controversias sanitarias que han generado debate sobre la forma en que el Ministerio comunica los datos y establece sus prioridades.

Una de las más recientes gira en torno a las cifras de mortalidad asociadas al calor. A comienzos de junio, la ministra aseguró que mayo había cerrado con 101 muertes relacionadas con las altas temperaturas, presentándolo como el peor dato registrado para ese mes. Sin embargo, la cifra provocó una importante discusión porque no se trata de 101 fallecimientos identificados individualmente como consecuencia directa del calor, sino de una estimación estadística elaborada mediante el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III.

Este sistema no contabiliza víctimas concretas, sino que compara las defunciones registradas con las que serían esperables según los patrones históricos de mortalidad. Cuando se detecta un exceso de fallecimientos coincidiendo con episodios de altas temperaturas, el modelo atribuye estadísticamente una parte de ese exceso al calor. Los expertos consideran que se trata de una herramienta útil para detectar tendencias epidemiológicas, aunque recuerdan que sus resultados se basan en estimaciones matemáticas y no en diagnósticos médicos caso por caso. De hecho, el propio Ministerio reconoció que la mayoría de los fallecimientos correspondían a personas de edad avanzada y con patologías previas, especialmente en comunidades del norte de España.

La gestión de la crisis del hantavirus también se convirtió en un foco de controversia política. El Gobierno decidió autorizar la llegada a España de un buque con más de un centenar de personas procedentes de un posible foco de contagio, una medida que contrastó con la estrategia adoptada por Holanda, que optó por repatriar únicamente a sus nacionales por vía aérea y bajo estrictos controles sanitarios.

La posterior distribución de los pasajeros entre Tenerife y Madrid generó críticas desde algunos sectores políticos y mediáticos, que acusaron al Ejecutivo de trasladar la presión asistencial a territorios gobernados por fuerzas distintas al PSOE. Desde el Ministerio de Sanidad se defendió que todos los traslados se realizaron siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y con las garantías necesarias para evitar riesgos para la población.

Otra de las polémicas afectó a los datos sobre tuberculosis. Coincidiendo con el Día Mundial contra esta enfermedad, Sanidad celebró una reducción de más del 22% de los casos respecto a 2015. Sin embargo, diversos especialistas cuestionaron la interpretación ofrecida por el Ministerio al señalar que la comparación ocultaba una realidad más reciente: desde 2020 los contagios han vuelto a aumentar. Según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), España pasó de registrar 3.655 casos en 2020 a más de 4.200 en 2023, lo que supone un incremento cercano al 15%.

Las críticas también se dirigieron a la decisión de destacar únicamente los denominados casos autóctonos, excluyendo parte de los diagnósticos registrados entre personas nacidas fuera de España. Los detractores del Ministerio consideraron que esa selección ofrecía una imagen demasiado optimista de la situación epidemiológica, mientras que Sanidad defendió que seguía los criterios habituales de vigilancia utilizados en estudios comparativos.

La futura Ley de Medicamentos constituye otro de los grandes frentes abiertos de la legislatura. El anteproyecto impulsado por el Ministerio amplía las competencias de enfermeros y fisioterapeutas en materia de prescripción y permite una mayor capacidad de actuación a los farmacéuticos en determinados supuestos de sustitución de medicamentos. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán agilizar la atención sanitaria y adaptar el sistema a las nuevas necesidades asistenciales. Sin embargo, organizaciones médicas y sociedades científicas han mostrado su rechazo al considerar que algunas de estas competencias deberían seguir vinculadas al diagnóstico médico, alertando además sobre posibles problemas de coordinación clínica y seguridad del paciente.

A estas controversias se han sumado las críticas al plan nacional de prevención del suicidio, considerado insuficiente por diversos expertos y asociaciones de pacientes. El abandono a personas con enfermedades raras o también los debates generados por algunas campañas impulsadas desde el Ministerio en ámbitos como la menopausia, la salud climática o determinadas estrategias de salud pública.

La batalla contra Madrid, la sanidad privada y la colaboración público-privada

El enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los principales focos desde que la ministra de Sanidad se encuentra en el cargo. Especialmente, en lo relativo a la financiación autonómica y al modelo de gestión del sistema sanitario.

El último episodio de este choque se produjo después de que Mónica García afirmara que el Gobierno habría transferido 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas desde la llegada de Pedro Sánchez, una cifra que el Ejecutivo madrileño puso en duda al exigir su desglose completo.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, remitió entonces una carta al Ministerio solicitando una explicación detallada de ese cálculo. En su escrito, la consejera subrayaba que se trata de una afirmación de "gran trascendencia" que debía poder verificarse con datos oficiales, y sostenía que la evolución real del gasto apunta en dirección contraria, citando incluso una reducción de 1.500 millones de euros en un solo año según los datos de Hacienda entre 2023 y 2024.

El conflicto se amplió además al reparto de fondos específicos en áreas como la salud mental y la prevención del suicidio. Según los datos trasladados por la Comunidad de Madrid, la región recibió 5,8 millones de euros para salud mental y 2,6 millones para prevención del suicidio, lo que se traduce, según la consejería, en apenas 0,82 euros por habitante para salud mental y 0,38 euros para prevención del suicidio, unas cifras que cuestionan de lleno la financiación de la que presume el Ministerio.

Más allá del debate presupuestario, el choque político se ha intensificado con la aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que impulsa la gestión pública directa y limita la colaboración con empresas privadas. Desde Madrid se interpretó esta norma como un movimiento ideológico que pretende recentralizar el modelo sanitario y que no tendría efectos reales sobre las concesiones ya existentes, pero sí un fuerte impacto político y organizativo.

Sin embargo, este debate sobre la colaboración público-privada adquiere una dimensión especialmente llamativa cuando se comparan modelos autonómicos. El propio informe del Ministerio de Sanidad sobre la penetración de la sanidad privada refleja que Cataluña presenta un nivel de externalización muy superior al de Madrid: más de la mitad de los hospitales públicos catalanes (58%) funcionan con fórmulas de gestión privada, frente a alrededor del 14% en la Comunidad de Madrid. También ocurre con las camas hospitalarias y parte de la infraestructura quirúrgica, donde la dependencia catalana del sector privado es notablemente mayor.

A pesar de estos datos, el discurso político del Ministerio ha puesto el foco de forma recurrente en la Comunidad de Madrid como ejemplo de modelo a cuestionar, mientras el caso catalán apenas ha ocupado espacio en el debate público.

Hay que recordar también la persecución política de la ministra hacia la sanidad privada. De hecho, la patronal del sector acusó en su día a Mónica García de "criminalizar" su actividad en el marco de sus intervenciones públicas. Además, desde el sector privado se aseguró que sus críticas respondían a una visión ideológica que no tenía en cuenta su papel estructural dentro del sistema sanitario, ni su contribución a la atención asistencial en momentos de saturación del sistema público.

Las medidas ideológicas y las polémicas de salud pública

Asimismo, cabe destacar las distintas políticas ideológicas y las polémicas de salud pública que han tenido lugar desde que García se encuentra en la dirección del Ministerio. Medidas relacionadas con los hábitos de consumo, la regulación de sustancias y la definición de prioridades en salud pública han generado una intensa discusión política a lo largo de estos años.

Uno de los ejes principales es la política de restricción del tabaco y el alcohol. El Ministerio impulsó el año pasado la ampliación de los espacios sin humo, incluyendo por primera vez áreas como terrazas de hostelería, parques infantiles, centros educativos, instalaciones culturales y deportivas, además de la equiparación de los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional y la prohibición de su consumo en menores. Estas medidas han sido defendidas como un avance en prevención sanitaria, pero también han provocado una notable contestación social y económica.

Libertad Digital salió en su día a la calle para preguntar a hosteleros y clientes qué les parecían estas restricciones. La mayoría de las respuestas recogidas reflejaron una crítica a la prohibición. Muchos clientes consideraban que fumar en espacios abiertos no debería estar restringido y cuestionaban la utilidad práctica de la norma. "Elegiré ir a alguna terraza donde se pueda, porque seguro que las hay. No me parece coherente, lo lógico sería que cada establecimiento decidiera", señalaba entonces una fumadora.

En paralelo a estas políticas restrictivas, el Ministerio ha mantenido su impulso a la regulación del cannabis medicinal, lo que ha reabierto el debate sobre la coherencia global de la política de adicciones. Diversos sectores han señalado la contradicción entre endurecer el marco del tabaco y el alcohol mientras se promueve la normalización de otra sustancia cuyo uso recreativo sigue siendo objeto de controversia. Este debate se produce en un contexto en el que el consumo de cannabis continúa siendo elevado en España y forma parte central de las estadísticas de consumo de drogas.

Otra de las líneas de actuación más discutidas ha sido la incorporación de la agenda climática dentro de la política sanitaria. La ministra ha defendido la necesidad de avanzar hacia la descarbonización del sistema sanitario como parte de una estrategia global de sostenibilidad. Sin embargo, estas prioridades han sido cuestionadas por sectores que consideran que se está produciendo un desplazamiento del foco respecto a problemas estructurales más inmediatos, como el refuerzo de la atención primaria o la mejora de los programas de cribado en enfermedades graves como el cáncer.

En este contexto también se han producido controversias por determinados mensajes institucionales en materia de salud mental y comportamiento social, especialmente en relación con el consumo de drogas y la masculinidad. Por ejemplo, publicaciones del Ministerio en las que se vincula el mayor índice de suicidios masculinos, así como un mayor consumo de drogas y menor esperanza de vida entre los hombres, fomentando la idea de una "masculinidad" entendida como un factor cultural. Estas afirmaciones han sido interpretadas por diversos sectores como una lectura reduccionista de un fenómeno muy complejo y, además, multifactorial, en el que intervienen también factores como la salud mental, la soledad, las enfermedades crónicas o las condiciones socioeconómicas.

Tensión interna en Más Madrid

Si la gestión sanitaria ha estado marcada por la confrontación con médicos y sectores profesionales, la trayectoria política de Mónica García tampoco ha estado exenta de tensiones dentro de su propio espacio político.

Uno de los episodios más significativos se produjo durante la preparación de las primarias de Más Madrid para las elecciones autonómicas de 2027. Durante meses, la ministra mantuvo un pulso interno con el diputado autonómico Emilio Delgado, que también aspiraba a liderar la candidatura regional. El enfrentamiento terminó con un acuerdo de unidad por el que García encabezará la lista, acompañada por Manuela Bergerot como número dos y el propio Delgado como número tres. Aunque la dirección presentó el pacto como una muestra de cohesión, el episodio evidenció las diferencias estratégicas existentes dentro de la formación.

La tensión interna no desapareció completamente. De cara a las primarias de julio de 2026, la candidatura impulsada por García se ha apoyado en un núcleo muy reducido de dirigentes de confianza, entre ellos Bergerot, Delgado, Eduardo Rubiño y varios cargos vinculados al Ministerio de Sanidad. Paralelamente, han surgido corrientes críticas que reclaman una organización más abierta y cuestionan los cambios internos impulsados por la dirección del partido

Una incitación al robo

A estas disputas orgánicas se sumó una polémica inesperada durante la campaña de puerta a puerta impulsada por Más Madrid. Varios vecinos criticaron en redes sociales los avisos que los militantes dejaban en las puertas de las viviendas cuando no encontraban a nadie en casa. Los detractores de la iniciativa denunciaron que estos carteles podían señalar qué domicilios estaban vacíos y facilitar potencialmente robos durante las vacaciones de verano. Aunque el partido defendió la campaña como una herramienta de contacto vecinal, la controversia terminó convirtiéndose en un nuevo foco de críticas para la formación.

Esto de que tu vecindario se entere de que llevas días/semanas sin entrar en tu casa gracias al regalito que te deja Más Madrid en la puerta no sé si es la mejor idea… pic.twitter.com/GOsvHpIZYe — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) June 17, 2026

La ministra también arrastra polémicas anteriores que han vuelto periódicamente al debate público. Una de las más conocidas es la relacionada con el denominado "doble salario" durante su etapa en la Asamblea de Madrid. En 2021 percibió simultáneamente retribuciones asociadas a una baja laboral y a su dedicación exclusiva como diputada regional, una situación que posteriormente fue corregida mediante la devolución de las cantidades percibidas tras alegar un error administrativo.

Por último, otro de los reproches que han aparecido en los últimos meses tiene que ver con su futuro político. Desde la oposición madrileña se ha llegado a acusar a García de utilizar su visibilidad al frente del Ministerio para reforzar su proyección internacional y facilitar una eventual incorporación a organismos internacionales relacionados con la salud pública. Estas críticas surgieron después de que responsables del Gobierno madrileño sugirieran que la ministra estaría interesada en optar a responsabilidades dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una posibilidad que no ha sido confirmada oficialmente pero que ha alimentado el debate político.