Pumpido, al rescate de Sánchez: ¿se preparan para anular las condenas?

En el editorial de El Programa de Cuesta, Carlos Cuesta analiza la situación judicial de los implicados en la trama de corrupción que afecta directamente al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuesta argumenta que, tanto José Luis Ábalos como Koldo García, carecen de margen para defenderse de manera convencional, ya que cualquier intento de justificación señalaría inevitablemente al propio líder socialista. Por ello, la estrategia de las defensas pasa por recurrir al Tribunal Constitucional, con el fin de eludir la acción de la justicia ordinaria.

El director adjunto del Grupo Libertad Digital destaca la obscenidad de los detalles que rodean este escándalo de las mascarillas, caracterizado por el desvío de fondos públicos y favores en ministerios y autonomías socialistas, lo que dificulta que el Partido Socialista pueda marcar una distancia creíble. Sin embargo, Cuesta advierte de que el plan para librar a los colaboradores de las condenas ya está en marcha, repitiendo el patrón del caso de los ERE de Andalucía, donde se anularon las penas de destacados dirigentes mediante polémicas decisiones bajo la influencia de Cándido Conde-Pumpido.

El recurso ante el Tribunal Constitucional busca, de este modo, neutralizar las decisiones que previsiblemente ratificará el Tribunal Supremo. Cuesta concluye que la vía de la corte de garantías se presenta como la última y más firme esperanza para los implicados, en un intento de asegurar la impunidad política de los investigados, especialmente de Koldo García, en detrimento del Estado de Derecho.