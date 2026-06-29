El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado este lunes en Es la Mañana de Federico en esRadio después de protagonizar este domingo el acto de clausura del Congreso del PP de Cataluña, donde fue reelegido Alejandro Fernández al frente de la formación.

En su intervención, Feijóo volvió a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de haber llevado a España al mayor nivel de "degradación de la vida pública" que recuerda. El líder popular aseguró que el Ejecutivo "se ha corrompido", criticó los casos que afectan al entorno del Gobierno y reprochó a Sánchez que continúe en el cargo pese a la iniciativa aprobada esta semana en el Congreso reclamando su dimisión.

Alberto Núñez Feijóo ha insistido en los últimos días en reclamar un cambio de rumbo político y ha vuelto a descartar la presentación de una moción de censura si no cuenta con los apoyos suficientes para prosperar. Al mismo tiempo, ha reiterado que, si llega al Gobierno, impulsará una revisión de la gestión del actual Ejecutivo, asegurando que "abrirá las ventanas, levantará las alfombras y abrirá los cajones" para conocer el estado real de las cuentas públicas y de la Administración.

"Multiplicamos el número de diputados"

Las primeras palabras del dirigente junto a Federico Jiménez Losantos en el estudio de esRadio han sido respecto al acto de clausura: "El congreso ha sido meditado. Hemos aceptado que los resultados que habíamos sacado anteriormente, con un diputado en el Parlamento y dos en el Congreso, no eran de recibo. Yo se lo planteé a Alejandro. Todo en la vida supone resultados. Hicimos una campaña, yo creo que buena. Multiplicamos el número de diputados de 3 a 15 en el Parlamento y de 2 a 6 en el Congreso. Había que mantener el liderazgo, potenciando el partido y estando presentes en todas las comarcas", ha sentenciado.

Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) en @eslamananadeFJL: "El Partido Socialista está muerto, está muerto de miedo, las dos cosas" pic.twitter.com/Nihy0nQ5qI — esRadio (@esRadio) June 29, 2026

Feijóo ha explicado que su equipo es bueno y tiene clara la estrategia de su partido: "Queremos ser la alternativa del socialismo y el nacionalismo, la única que hay".

Asimismo, el líder de la oposición ha señalado que "esa imagen va a perseguir al PSOE y forma parte de la historia del partido", en referencia a lo ocurrido en el Congreso, donde, según ha dicho, el otro día se produjo una votación con 179 diputados a favor de la dimisión del presidente del Gobierno.

En sus declaraciones, ha afirmado que "el Partido Socialista está muerto y está muerto de miedo", y ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cree o pretende que España sea el Partido Socialista, su propiedad privada", algo que "está perjudicando la democracia".

La complicidad de los socios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha afirmado en esRadio que la "complicidad con la corrupción está probada y afecta a todos sus socios" y ha advertido de que "no va a haber ninguna justificación en el futuro para dejar de apoyar a un presidente del Gobierno por corrupción".

Según sus palabras, ha señalado que el Ejecutivo "ha sido apoyado durante la investidura y durante la legislatura, sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria".

En este sentido, Feijóo ha cuestionado que "haya que aplaudir la corrupción de izquierdas", asegurando que "estamos ante una crisis institucional sin precedentes".

En este sentido, ha defendido que "hay que cambiarlo" y que se trata de "una urgencia democrática, ética y moral", subrayando que no es una cuestión de "votar a la izquierda o a la derecha", sino de "reponer la decencia en el Gobierno y restaurar la decencia de las instituciones".

Ley de nietos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado en Es la Mañana de Federico, en esRadio, lo que considera una "ingeniería electoral" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con los procesos de nacionalización vinculados a la conocida como Ley de Nietos.

Feijóo ha asegurado que "ninguna de las cosas que hace Sánchez es por ingenuidad" y ha afirmado que existe una estrategia para incrementar el número de votantes a través de la concesión de la nacionalidad española.

Según sus palabras, en un periodo de "un año o año y medio" se podría aumentar en "dos millones y medio" el número de personas con derecho a voto mediante estos procesos. El dirigente popular ha añadido que "hay 2,6 millones de solicitudes" de nacionalización en trámite y que "no más de 100.000 han sido denegadas", con especial mención a expedientes procedentes del exterior, como los 640.000 en Buenos Aires.

Feijóo también ha cuestionado el sistema por el que se asigna la provincia electoral a los nuevos nacionalizados cuando estos no determinan dónde quieren ejercer su derecho al voto. El líder del PP ha asegurado que el Gobierno "tiene la facultad de asignarle una provincia" al solicitante, algo que ha calificado de "arbitrariedad" y de una situación "casi cómica".

En este sentido, Feijóo ha defendido que la concesión de la nacionalidad española requiere "mayores garantías" y ha anunciado que su partido estudiará una reforma de la Ley de Nacionalidad para establecer nuevos requisitos en el proceso de obtención del pasaporte español.

"El joyero"

Durante una entrevista en Es la Mañana de esRadio, el líder del PP ha asegurado que le sorprendía la intensa actividad internacional de Zapatero y ha sostenido que ahora encuentra una explicación a esos viajes.

"No me encajaban sus actividades, sus más de cien viajes a Venezuela o sus viajes a China", ha afirmado Feijóo, antes de asegurar que Zapatero "ha pasado de ser el faro moral del Partido Socialista a la fosa moral del Partido Socialista". En la misma línea, ha añadido que quien fue "la joya de la corona del sanchismo se ha convertido en el presunto delincuente, el joyero".

Además, Feijóo ha reprochado al PSOE no haberse desvinculado de Zapatero desde el primer momento. "Me sorprende que el Partido Socialista no se haya desprendido desde el minuto uno de las prácticas del señor Zapatero", ha afirmado. También ha recordado que el PP impulsó su comparecencia en la comisión de investigación del Senado porque, según ha explicado, ya existían "indicios racionales" de que estaba ocurriendo algo.

Qué hará el PP cuando llegue al Gobierno

El líder del PP ha defendido la necesidad de "determinación" y ha calificado la situación como "una urgencia democrática, ética y moral", subrayando que su partido asume un "papel histórico" para recuperar, según sus palabras, la confianza en la política y reforzar la respuesta ante casos de corrupción.

En el ámbito institucional, Feijóo ha planteado la elaboración de un "código de regulación institucional" y ha defendido la introducción de cambios legales para evitar, entre otras cuestiones, que un presidente del Gobierno pueda mantenerse sin presupuestos o sin mayoría parlamentaria.

Asimismo, ha propuesto reformas en el sistema de nombramientos de altos cargos institucionales y ha planteado restricciones para evitar que determinadas instituciones sean ocupadas por personas con actividad política reciente.

En materia electoral, ha abogado por modificar la ley electoral para favorecer la estabilidad, defendiendo que en el ámbito municipal "el alcalde sea la lista más votada" y planteando además un sistema de "plus de diputados" para las fuerzas ganadoras, siguiendo modelos como el italiano o el griego. Feijóo ha concluido que su objetivo es recuperar la confianza política y ha defendido la necesidad de un "gobierno sólido" en la próxima legislatura.

"Código de regeneración democrática"

Durante la conversación, Feijóo ha asegurado que su objetivo sería realizar una revisión completa de la gestión del Estado, afirmando que "ni alfombras, ni cajones, ni ventanas van a quedar sin abrir o sin levantar", aunque ha precisado que no se trataría de una persecución, sino de conocer con exactitud la situación de las cuentas públicas.

En este sentido, ha anunciado que una de sus primeras decisiones en un hipotético primer Consejo de Ministros sería dar instrucciones a la Intervención General del Estado y a las intervenciones delegadas para analizar contabilidad, gastos y obligaciones del Ejecutivo, con el objetivo de "dar cuenta a la nación de cuál es la situación encontrada".

Feijóo ha planteado además la creación de un "código de regeneración democrática y ético para todos los nombramientos", con el fin de reforzar los criterios de selección en organismos públicos y apartar a perfiles sin experiencia profesional suficiente en el sector privado.

Por último, ha criticado la gestión del sistema sanitario y de las huelgas médicas, asegurando que él mismo se reuniría con los representantes de los profesionales para conocer sus demandas.