El estudio que alerta de la maniobra de Sánchez para alterar las elecciones: "Sospechosamente peligrosa"

Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y presidente de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, ha alertado en La noche de Cuesta, de esRadio, del impacto electoral que, a su juicio, podría tener la llamada Ley de Nietos y la ampliación del censo de votantes residentes en el extranjero.

Durante su entrevista con Carlos Cuesta, Bernaldo de Quirós ha explicado las conclusiones de un informe elaborado por su consultora sobre el crecimiento potencial del voto CERA y su posible influencia en futuros procesos electorales en España.

Según ha detallado, actualmente ya habría cientos de miles de ciudadanos con derecho a voto en España pese a no haber residido nunca en el país. "Ya tendrían derecho de facto a votar 545.000 ciudadanos que no han vivido en su puñetera vida en España, que no tienen probablemente ningún interés en vivir en España y que van a tener derecho de voto si llegamos al final de la legislatura", ha afirmado.

El economista ha advertido de que esa cifra podría crecer de forma muy significativa. "Ese escenario llevaría a un millón doscientos, un millón trescientos mil votos en este país", ha señalado, alertando de lo que considera una alteración profunda del equilibrio electoral.

Argentina, el gran foco del voto exterior

Bernaldo de Quirós ha explicado que la mayoría de esos nuevos votantes potenciales se concentran en países de Latinoamérica. Según los datos manejados por su consultora, el 40% de esos votantes procederían de Argentina, seguido de Cuba con un 12% y México con un 8,9%. "El gran elector en este escenario sería indiscutiblemente Argentina", ha subrayado.

En este sentido, ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del sistema consular y por la externalización de determinados procesos vinculados a la gestión del voto exterior. "Como nuestras agencias consulares están colapsadas, se subcontrata", ha explicado.

A su juicio, este sistema abre la puerta a numerosos riesgos. "Eso es una cosa absolutamente: uno, incontrolable; dos, sospechosamente peligrosa; y tres, sorprendentemente potencialmente corrupta", ha advertido.

Riesgo de alteración electoral

El presidente de Freemarket Corporate Intelligence ha insistido en que la actual normativa amplía el acceso a la nacionalidad y al derecho a voto más allá de los descendientes directos de exiliados, lo que, según sostiene, multiplica el impacto electoral.

"Se abre a todos los ciudadanos con un procedimiento exprés que tengan antecedentes españoles", ha explicado.

Bernaldo de Quirós también ha advertido de que el sistema de reparto de voto por circunscripciones podría facilitar cambios relevantes en el reparto de escaños con márgenes relativamente pequeños de papeletas.

"Con un margen muy pequeño de votos, puedes producir una alteración brutal en la composición del Congreso de los Diputados", ha asegurado.

El economista ha llegado a plantear que una distribución estratégica del voto exterior podría modificar la asignación final de diputados en provincias clave. "Si tengo 60.000 votos, 20.000 los destino a esta provincia y 15.000 los destino a esta otra porque sé que con eso hago saltar los restos y me llevo el diputado que se asigna por restos", ha explicado.

A su juicio, detrás de esta ampliación del censo existe un claro interés político. "Por supuesto que sí", ha respondido al ser preguntado por si considera que esta medida busca alterar un resultado electoral desfavorable para Pedro Sánchez.

El incentivo del Estado del bienestar

Bernaldo de Quirós también ha señalado que uno de los grandes incentivos para solicitar la nacionalidad y participar en el censo electoral español es el acceso al sistema de prestaciones públicas.

"El voto y la nacionalización te hace acceder a las prestaciones del Estado del bienestar en España. Entonces el incentivo es imbatible", ha afirmado.

En su opinión, esto genera una situación anómala en la que personas sin vínculo real con España pueden terminar influyendo de manera decisiva en procesos electorales nacionales.

"Un tipo que no ha vivido nunca en España, que no tiene ningún interés en vivir en España, que llevan una, dos o tres generaciones viviendo fuera, puede perfectamente acceder al Estado del bienestar. ¿Qué más se puede pedir?", ha concluido.