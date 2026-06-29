El Gobierno acusa al PP de difundir "bulos" sobre la Ley de Nietos

Ha sido el primer Consejo de Ministros en muchos meses, incluso años, en el que no se ha formulado ni una sola pregunta sobre los casos de corrupción que cercan al Ejecutivo. Incluso, una vez vencido el plazo que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero había señalado para ofrecer explicaciones sobre las joyas halladas en su despacho y tasadas en 1,3 millones de euros. Un objetivo que la Moncloa ha logrado monopolizando la agenda pública con una avalancha de anuncios, cifras y promesas aún sin materializar, como la futura presentación de unos Presupuestos Generales del Estado que permanecen prorrogados desde 2023.

En ese contexto, la ministra Elma Saiz sí ha encontrado espacio para cargar contra el líder de la oposición, al que ha acusado de difundir el "bulo" de que el Gobierno está "fabricando votantes", después de que Alberto Núñez Feijóo lo denunciara en una entrevista en esta casa con Federico Jiménez Losantos. Según la Moncloa, el líder del PP cuestiona ahora una ley que lleva cuatro años en vigor para alimentar el "odio" a los inmigrantes.

"Estamos escuchando determinadas declaraciones del señor Feijóo relativas al proceso electoral de nuestro país que desde luego me parecen de una irresponsabilidad mayúscula y que demuestran su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral", ha sostenido Saiz, después de un fin de semana en el que Pedro Sánchez dejó claro ante la militancia socialista, durante el Comité Federal, que mantiene intacta su intención de volver a ganar las elecciones en 2027.

Por su parte, el Ejecutivo sostiene que el objetivo del PP es "confundir y expandir bulos" precisamente en la semana en la que ha culminado el proceso de regularización masiva de inmigrantes, que ha superado todas las previsiones con algo más de un millón de solicitudes. El Ejecutivo trata de desactivar la polémica subrayando que la regularización extraordinaria no tiene el mismo efecto que la Ley de Nietos. Mientras esta última sí incorpora nuevos españoles al censo al conceder la nacionalidad, la regularización únicamente reconoce permisos de residencia y trabajo, sin derecho a voto. Eso sí, esa residencia puede ser el primer paso para acceder a la nacionalidad española una vez transcurridos los plazos previstos por la ley: diez años con carácter general, cinco para refugiados y dos para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y personas de origen sefardí.

El Ejecutivo cifra en 2,5 millones las solicitudes de nacionalidad presentadas al amparo de la Ley de Nietos desde su entrada en vigor. De ellas, más de medio millón ya han sido autorizadas, con los consiguientes efectos sobre el censo electoral. De hecho, en las últimas elecciones andaluzas ya ejercieron su derecho al voto descendientes de emigrantes españoles nacionalizados gracias a esta norma.

Desde el Gobierno acusan al PP de fomentar el "racismo", mientras reivindican el derecho al voto de los descendientes de exiliados y lanzan un mensaje de "certidumbre a la ciudadanía de que los procesos electorales en España son los mejores del mundo".