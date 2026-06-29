Feijóo acusa a los socios de Sánchez de pasar "de socios a cómplices" de la corrupción

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en Es la Mañana de Federico, en esRadio, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha sido una desgracia para España", una situación que, según ha afirmado, "continúa" y que dificulta la convocatoria de elecciones.

Durante la entrevista, Feijóo ha señalado que se está produciendo una dinámica política en la que los socios parlamentarios del Gobierno han pasado "de socios a cómplices". En este sentido, ha afirmado que "la complicidad de la corrupción del Gobierno, del partido y del entorno de Sánchez está probada", y ha sostenido que dicha situación afecta al conjunto de sus aliados parlamentarios.

El dirigente popular ha cuestionado que estos apoyos puedan mantenerse en el futuro y ha planteado que "no va a haber ninguna justificación" para seguir respaldando al presidente con todos los casos de corrupción que cercan a su Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) en @eslamananadeFJL: "Todos sus socios han pasado de socios a cómplices. La complicidad de la corrupción del Gobierno del partido y el entorno de Sánchez esta probada que afecta a todos sus socios " pic.twitter.com/cNUNsGob3F — esRadio (@esRadio) June 29, 2026

Feijóo ha insistido en que el país atraviesa "una crisis institucional sin precedentes" y ha defendido que la situación no se explica como un simple debate entre izquierda y derecha, sino como una cuestión de "reponer la decencia en el Gobierno y en las instituciones".

Qué hará el PP cuando llegue al Gobierno

El líder del PP ha defendido la necesidad de "determinación" y ha calificado la situación como "una urgencia democrática, ética y moral", subrayando que su partido asume un "papel histórico" para recuperar, según sus palabras, la confianza en la política y reforzar la respuesta ante casos de corrupción.

En el ámbito institucional, Feijóo ha planteado la elaboración de un "código de regulación institucional" y ha defendido la introducción de cambios legales para evitar, entre otras cuestiones, que un presidente del Gobierno pueda mantenerse sin presupuestos o sin mayoría parlamentaria.

Asimismo, ha propuesto reformas en el sistema de nombramientos de altos cargos institucionales y ha planteado restricciones para evitar que determinadas instituciones sean ocupadas por personas con actividad política reciente.

En materia electoral, ha abogado por modificar la ley electoral para favorecer la estabilidad, defendiendo que en el ámbito municipal "el alcalde sea la lista más votada" y planteando además un sistema de "plus de diputados" para las fuerzas ganadoras, siguiendo modelos como el italiano o el griego.

Feijóo ha concluido que su objetivo es recuperar la confianza política y ha defendido la necesidad de un "gobierno sólido" en la próxima legislatura.