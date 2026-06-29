Feijóo denuncia la "ingeniería electoral" de la Ley de Nietos: "Están fabricando votantes"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado en Es la Mañana de Federico, en esRadio, lo que considera una "ingeniería electoral" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con los procesos de nacionalización vinculados a la conocida como Ley de Nietos, como se conoce popularmente a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática.

Feijóo ha asegurado que "ninguna de las cosas que hace Sánchez es por ingenuidad" y ha afirmado que existe una estrategia para incrementar el número de votantes a través de la concesión de la nacionalidad española.

Según sus palabras, en un periodo de "un año o año y medio" se podría aumentar en "dos millones y medio" el número de personas con derecho a voto mediante estos procesos. El dirigente popular ha añadido que "hay 2,6 millones de solicitudes" de nacionalización en trámite y que "no más de 100.000 han sido denegadas", con especial mención a expedientes procedentes del exterior, como los 640.000 en Buenos Aires.

🔴 @NunezFeijoo en @eslamananadeFJL :"Están en trámite dos millones y medio de solicitudes" "640.000 en la ciudad de Buenos Aires. Se convertirá en una de las grandes ciudades españolas" "La nacionalidad es la mayor expresión de un vinculo de una persona con una nación. Estamos… pic.twitter.com/k4KYoVTgNH — esRadio (@esRadio) June 29, 2026

En este contexto, Feijóo ha calificado la situación como un "interés evidente de conseguir nuevos votantes" y ha sostenido que el Gobierno estaría "fabricando votantes" ante las dificultades electorales.

Los requisitos adicionales

El líder del PP ha señalado además que su partido está "estudiando el asunto" y revisando "cómo se construyen estas nacionalizaciones", planteando la posibilidad de introducir "requisitos adicionales" para la concesión de la nacionalidad a personas que, según ha dicho, "nunca han venido a España" o "no saben la diferencia entre una provincia y otra".

Feijóo también ha mencionado la "externalización de la revisión de solicitudes" y ha afirmado que el Tribunal Supremo ha intervenido en algunos recursos relacionados con estos procesos, en el marco de un debate jurídico sobre la normativa europea.

Finalmente, ha defendido que la nacionalidad es "la mayor expresión y el vínculo de una persona con una nación" y ha sostenido que su partido seguirá analizando este asunto, al considerar que podría existir una "parte de ingeniería electoral".

La asignación de una provincia

Feijóo también ha cuestionado el sistema por el que se asigna la provincia electoral a los nuevos nacionalizados cuando estos no determinan dónde quieren ejercer su derecho al voto. El líder del PP ha asegurado que el Gobierno "tiene la facultad de asignarle una provincia" al solicitante, algo que ha calificado de "arbitrariedad" y de una situación "casi cómica".

🔴 Feijóo acusa a Sánchez de estar "fabricando votantes" con la Ley de Nietos 🎙️ @NunezFeijoo en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/QqRbqroMjm — esRadio (@esRadio) June 29, 2026

En este sentido, Feijóo ha defendido que la concesión de la nacionalidad española requiere "mayores garantías" y ha anunciado que su partido estudiará una reforma de la Ley de Nacionalidad para establecer nuevos requisitos en el proceso de obtención del pasaporte español.