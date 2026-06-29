El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este lunes contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de las últimas informaciones judiciales conocidas y ha cuestionado que siga contando con el respaldo de Pedro Sánchez. Durante una entrevista en Es la Mañana de esRadio, el líder del PP ha asegurado que le sorprendía la intensa actividad internacional de Zapatero y ha sostenido que ahora encuentra una explicación a esos viajes.

"No me encajaban sus actividades, sus más de cien viajes a Venezuela o sus viajes a China", ha afirmado Feijóo, antes de asegurar que Zapatero "ha pasado de ser el faro moral del Partido Socialista a la fosa moral del Partido Socialista". En la misma línea, ha añadido que quien fue "la joya de la corona del sanchismo se ha convertido en el presunto delincuente, el joyero".

La lista de delitos

Feijóo ha enumerado los presuntos delitos que aparecen en las actuaciones judiciales, entre ellos tráfico de influencias nacional e internacional, organización criminal, apropiación indebida, corrupción en los negocios, contrabando y fraude fiscal. No obstante, ha explicado que lo que más le sorprende es "la reacción de Sánchez" y el respaldo que, a su juicio, sigue brindando al expresidente.

Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) sobre el expresidente y la reacción de Sánchez: "Zapatero ha pasado de faro moral del PSOE a fosa moral. Era la joya de la corona del sanchismo y se ha convertido en un presunto delincuente" pic.twitter.com/IB1FN9iZv0 — esRadio (@esRadio) June 29, 2026

El líder popular ha sostenido que ese apoyo constituye "un indicio racional" de que Sánchez y Zapatero "sabían lo que estaban haciendo" y ha vinculado esa relación con la política exterior española respecto a Venezuela. En este sentido, ha afirmado que la posición mantenida por España sobre las elecciones venezolanas y el reconocimiento de sus resultados "fue muy llamativa" y ha insinuado que estuvo condicionada por la influencia del expresidente.

Además, Feijóo ha reprochado al PSOE no haberse desvinculado de Zapatero desde el primer momento. "Me sorprende que el Partido Socialista no se haya desprendido desde el minuto uno de las prácticas del señor Zapatero", ha afirmado. También ha recordado que el PP impulsó su comparecencia en la comisión de investigación del Senado porque, según ha explicado, ya existían "indicios racionales" de que estaba ocurriendo algo.

Finalmente, el presidente del PP ha asegurado que las informaciones conocidas suponen "una quiebra del Partido Socialista para siempre" y ha insistido en que el respaldo que Sánchez mantiene hacia Zapatero agrava la situación política del PSOE.