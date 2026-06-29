El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha detallado en Es la Mañana de Federico, en esRadio, una serie de medidas y prioridades que pondría en marcha si llegara a la presidencia del Gobierno.

Durante la conversación, Feijóo ha asegurado que su objetivo sería realizar una revisión completa de la gestión del Estado, afirmando que "ni alfombras, ni cajones, ni ventanas van a quedar sin abrir o sin levantar", aunque ha precisado que no se trataría de una persecución, sino de conocer con exactitud la situación de las cuentas públicas.

En este sentido, ha anunciado que una de sus primeras decisiones en un hipotético primer Consejo de Ministros sería dar instrucciones a la Intervención General del Estado y a las intervenciones delegadas para analizar contabilidad, gastos y obligaciones del Ejecutivo, con el objetivo de "dar cuenta a la nación de cuál es la situación encontrada".

¿De qué va a ser capaz Feijóo (@NunezFeijoo) si es presidente? "Ni alfombras, ni cajones, ni ventanas van a quedar sin abrir o sin levantar, no por ninguna persecución, sino por saber exactamente que han hecho" pic.twitter.com/N5rSMHTTJH — esRadio (@esRadio) June 29, 2026

Feijóo ha planteado además la creación de un "código de regeneración democrática y ético para todos los nombramientos", con el fin de reforzar los criterios de selección en organismos públicos y apartar a perfiles sin experiencia profesional suficiente en el sector privado.

Reducción de impuestos

En materia legislativa, ha defendido la declaración de "emergencia nacional" en ámbitos como la vivienda, la inmigración, la fiscalidad y la seguridad. Sobre vivienda, ha criticado la política de los últimos años, afirmando que ha provocado un incremento de precios, y ha propuesto un paquete legislativo que incluya reducción de impuestos como el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en determinados casos.

En inmigración, ha defendido un modelo "razonable y europeo", basado en la entrada legal vinculada a contratos de trabajo y el retorno de quienes entren de forma irregular, insistiendo en la necesidad de coordinación con los países de origen.

Feijóo también ha sostenido que la clase media ha perdido peso en España y ha propuesto reducciones fiscales en el IRPF para rentas medias, con el objetivo de "reponer la clase media española".

Revisión del gasto público

En materia de seguridad, ha vinculado el aumento de la criminalidad en algunos territorios a la falta de medios y apoyo a las fuerzas de seguridad, y ha planteado una revisión de los recursos públicos y del gasto público acumulado en deuda, que ha cifrado en 520.000 millones de euros.

Asimismo, ha anunciado su intención de realizar auditorías sobre infraestructuras como el sistema ferroviario de alta velocidad y el mantenimiento de autovías, cuestionando la gestión actual de estas áreas.

Por último, ha criticado la gestión del sistema sanitario y de las huelgas médicas, asegurando que él mismo se reuniría con los representantes de los profesionales para conocer sus demandas.