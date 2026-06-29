Alberto Núñez Feijóo ha explicado, durante su entrevista en Es la Mañana de Federico, los motivos por los que ha decidido dejar de ver Televisión Española, refiriéndose a ella como "una televisión del régimen" que ha dejado de cumplir con la legalidad. Para el presidente del Partido Popular, el canal estatal ya no funciona como un medio de servicio público, por lo que prefiere evitar su visionado para mantener su bienestar personal "mantengo mis constantes vitales ordenadas".

Asimismo, critica con dureza la deriva de la corporación pública, señalando que existen ciertas productoras externas que se "están enriqueciendo a costa del presupuesto común". Esta situación, denuncia, provoca que se deje de lado a los propios profesionales de la casa.

"No lamentablemente no tengo tiempo para ver mucha televisión y desde luego la televisión que veo no es perder el tiempo con Televisión Española", ha asegurado Feijóo en esRadio.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado este lunes en Es la Mañana de Federico en esRadio después de protagonizar este domingo el acto de clausura del Congreso del PP de Cataluña, donde fue reelegido Alejandro Fernández al frente de la formación.

En su intervención, Feijóo volvió a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de haber llevado a España al mayor nivel de "degradación de la vida pública" que recuerda. El líder popular aseguró que el Ejecutivo "se ha corrompido", criticó los casos que afectan al entorno del Gobierno y reprochó a Sánchez que continúe en el cargo pese a la iniciativa aprobada esta semana en el Congreso reclamando su dimisión.