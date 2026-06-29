El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en esRadio una serie de reformas institucionales y electorales que aplicaría si llegara al Gobierno, con el objetivo de reforzar la estabilidad política y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Feijóo ha asegurado que España atraviesa una "crisis institucional sin precedentes" y ha reclamado "determinación" para afrontar una situación que ha definido como una "urgencia democrática, ética y moral". En este contexto, ha señalado que su partido tiene un "papel histórico" para recuperar la confianza en la política y reforzar la respuesta ante los casos de corrupción.

Algunas de las propuestas

Entre sus propuestas se encuentra la creación de un "código de regulación institucional" y la modificación de algunas normas para impedir que un presidente del Gobierno pueda mantenerse en el poder sin presupuestos o sin una mayoría parlamentaria suficiente.

En el ámbito electoral, el líder del PP ha planteado reformar la ley electoral para favorecer la estabilidad. Entre sus medidas, ha defendido que en las elecciones municipales gobierne la lista más votada y ha propuesto establecer un sistema de "plus de diputados" para las fuerzas ganadoras, siguiendo modelos como los de Italia o Grecia.

Además, Feijóo ha planteado cambios en el sistema de elección de altos cargos institucionales y restricciones para evitar que determinadas instituciones sean ocupadas por personas con una trayectoria política reciente.

El líder popular ha concluido que su objetivo es conseguir un "Gobierno sólido" en la próxima legislatura y ha insistido en que el debate no debe centrarse únicamente en la división entre izquierda y derecha, sino en la necesidad de "reponer la decencia en el Gobierno y en las instituciones".

🔴 Feijóo acusa a Sánchez de estar "fabricando votantes" con la Ley de Nietos 🎙️ @NunezFeijoo en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/QqRbqroMjm — esRadio (@esRadio) June 29, 2026

Los modelos de Italia y Grecia

La propuesta de Feijóo de conceder un "plus de diputados" a la fuerza más votada se basa en sistemas electorales que ya aplican algunos países europeos, como Italia o Grecia. Este tipo de modelos busca que el partido ganador tenga una ventaja adicional en el reparto de escaños para facilitar la formación de gobiernos y evitar bloqueos parlamentarios.

El funcionamiento consiste en que, después de repartir los votos obtenidos por los partidos, la candidatura vencedora recibe una cantidad extra de representantes en el Parlamento. De esta forma, la formación que gana las elecciones aumenta su número de diputados respecto a los que conseguiría únicamente con un reparto proporcional de votos.

En Italia, el sistema electoral ha incluido mecanismos de mayoría que buscan favorecer la gobernabilidad, aunque ha cambiado en distintas reformas. En Grecia, durante años existió una prima de escaños para el partido ganador, que le otorgaba diputados adicionales para facilitar la creación de mayorías.