Las pruebas de que la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez fue una unidad mafiosa creada mucho antes de la carta del presidente enamorado se empiezan a acumular.

Esa carta de Pedro Sánchez fue publicada el 24 de abril de 2024, coincidiendo con la primera imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. El día 26 de ese mismo abril hubo ya una reunión con los principales implicados en la cloaca para centrar la actividad de esta mafia en la protección de Pedro Sánchez y su entorno familiar político a causa de la evidente llegada de toda una oleada de actuaciones judiciales por los casos de corrupción del PSOE. Pero mucho antes, de hecho, en plena formación del Gobierno, la cloaca ha dejado constancia de su actividad y seguimientos. Y una de las cuestiones que figura en sus agendas o libretas es precisamente el pacto entre el PSOE y Podemos. ¿Por qué? Pues porque fue bendecido con la visita de la narcodictadora Delcy Rodríguez y porque les preocupaba la investigación posterior del Delcygate al tratarse de una entrada ilegal. Y todo ello sucedía justo después del pacto entre el PSOE y Podemos, los dos partidos más cercanos a la Venezuela chavista.

El viaje de Delcy a España

Las libretas de Leire Díez dedicaron espacio a un asunto muy delicado: la llegada de Delcy a España. Hay que recordar que Podemos siempre ha mantenido una cercanía evidente al régimen chavista. La Fundación CEPS, origen del lanzamiento de los políticos que posteriormente montaron Podemos, fue alimentada con millonarios contratos pagados por Venezuela. Allí se criaron Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón. Y ese mismo Podemos firmó su pacto de gobierno con el PSOE el 12 de noviembre de 2019, tan sólo dos meses antes de la llegada ilegal de Delcy a España.

Por esas fechas, José Luis Ábalos ya había remitido su carta a Delcy Rodríguez pidiéndole todo tipo de contactos y vinculaciones para unir los intereses de Venezuela y España. Y justo todo ello cobraba fuerza y quedaba bendecido con la llegada de la narcodictadora –madrugada del 19 al 20 de enero de 2020– a España con el objetivo de reunirse con todos los ministros, Pedro Sánchez y una colección de empresarios seleccionados.

Con ese contexto es más fácil entender la preocupación en el PSOE por la llegada. Era la amiga de los líderes de Podemos, era la persona que venía a cerrar negocios y era la responsable del petróleo venezolano que presuntamente habría podido financiar al PSOE, según la denuncia de Víctor de Aldama que ya se investiga en la Audiencia Nacional.

La llegada a España de Delcy era totalmente ilegal según las sanciones impuestas por la UE. De hecho, tras llegar a Madrid, Ábalos tuvo que mediar para que se fuera rápidamente ante la evidencia del escándalo político que podía originar. Y todo ello pese a que fue el propio Sánchez el que autorizó con un "bien" la llegada de la dictadora.

Por eso es lógico que Leire siguiera el asunto. Lógico, claro está, si ya estaba trabajando para la cloaca del PSOE. Y así lo atestigua una anotación de sus agendas: "Archivo Caso Delcy. Empieza la investigación sin orden judicial".

Lo cierto es que el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, dictó auto de sobreseimiento en la causa conocida de forma popular como Delcygate al considerar, con base en el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería (en concreto, el artículo 25) que "la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional". El problema es que es complicado afirmar dónde estuvo exactamente Delcy porque nunca se permitió ver las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas. Es más, es complicado saber qué hicieron los visitantes venezolanos o qué llevaban en sus maletas porque no se realizaron los necesarios controles del equipaje que se realizan siempre por cuestiones antiblanqueo y de pura seguridad.

La propia Fiscalía de Madrid reconoció que existieron "graves infracciones del derecho" en el caso Delcy, pero solicitó su archivo. El Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid investigaba en esta causa la reunión que mantuvo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la nº 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Una investigación abierta tras las querellas presentadas por Vox, el Partido Laócrata y la denuncia del PP contra los funcionarios y autoridades que permitieron la entrada de Delcy Rodríguez en nuestro país.

Y todo ello contó con la atenta mirada y seguimiento de la cloaca del PSOE.