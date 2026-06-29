Barcelona está maldita

Si en Barcelona hubiera algún personaje remotamente parecido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tendría un enorme recorrido. La ciudad se ha convertido en un vertedero donde toda clase de criminales tiene acomodo. Un vertedero con encanto porque no deja de ser una ciudad portuaria del Mediterráneo con los típicos alicientes nocturnos. Pero de la Diagonal hacia el mar el olor es insoportable. Apesta a meadas y a heces de perro. Y también humanas. Están tan metódicamente esparcidas por las aceras que parecen puestas por el Ayuntamiento para que los peatones anden en zigzag.

La falta de personal de mantenimiento, la acumulación de excrementos y la enorme cantidad de perros por metro cuadrado, muy por encima del número de niños, son algunas de las circunstancias que explican las insalubres condiciones ambientales. Las altas temperaturas rematan el plato. Pero todo esto es lo de menos. La que tal vez sea la ciudad más sucia de España es también la que registra más incidentes con armas de fuego. No estamos hablando de cristales rotos, que también, sino de que una de las especialidades de la casa es el tiro en la nuca delante de una comisaría, a plena luz del día y con la ciudad tomada por miles de policías durante una visita del obispo de Roma. Por no hablar de los altercados a machetazos en los vagones del Metro o de los vuelcos a degüello.

Este pasado martes por la noche, un hombre resultó herido de bala en el turístico barrio del Borne. Se celebraba en Barcelona la verbena de San Juan, noche de petardos y maltrato animal masivo, una "fiesta" en la que está permitido lanzar bengalas contra la fachada del Hospital Clínico. Cosas catalanas, mejor no preguntar. El caso es que en el interior de una vivienda hubo una refriega a tiros entre narcos para robarse el material. Un tiroteo más.

El PP y Vox se desgañitan pidiendo más seguridad, más policía, más penas y menos excusas. Pero sólo son el PP y Vox, dos partidos a los que el consenso mediático catalán desprecia con indisimulada superioridad y satisfacción. Y en el Círculo Ecuestre, el Círculo de Economía y el Círculo de la Bernarda, el PP y Vox son aún menos que en la radio del conde y en la televisión pública del "puta Espanya". No les hacen caso ni cuando comulgan con sus ruedas de molino.

En Barcelona manda una compleja correlación de fuerzas entre la izquierda, siempre separatista, y el separatismo propiamente dicho. Y a ese magma putrefacto cabe atribuir que la ciudad sea ahora mismo una de las capitales mundiales del crimen. Y de los perros sueltos. Y de los alquileres por las nubes y del blanqueo de capitales. Donde antes había bancos, ahora hay supermercados 24 horas a los que sólo les falta poner un cartel en la puerta que diga si se dedican al blanqueo del dinero de la prostitución o al del tráfico de estupefacientes para financiar al terrorismo islámico. Es evidente y resulta obsceno, pero no pasa nada.

La irrupción de Aliança Catalana, un partido separatista de extrema derecha, parecía poder cambiar el estado de las cosas. La formación acumula grandes expectativas demoscópicas. Su líder es Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll –de donde salió la célula islamista del 17-A– y azote parlamentario de Illa, una independentista de piedra picada que se niega a hablar en español en público y que amenaza a Junts y también a ERC con pegarles un bocado catastrófico. La señora Orriols habla con la misma claridad y contundencia que Bukele, representa parecidos valores aunque la catalana sería capaz de pedir un intérprete para hablar con el político salvadoreño. Y ahí es donde la oferta hace aguas.

Lo que más le preocupa al candidato de Orriols en Barcelona no es la inseguridad, la insalubridad y la indecencia generalizada, sino que la ciudad no encarna los valores de la catalanidad de Jacinto Verdaguer, Valentín Almirall, Enrique Prat de la Riba y el obispo Torras y Bages. Que se habla poco catalán y que la ciudad no parece Cataluña, se lamenta Jordi Aragonès, primo hermano de Pere Aragonès –el niño barbudo–, heredero de un emporio hotelero surgido en Pineda de Mar y joven terrible de la peña de los resentidos del Ateneu de Barcelona, el Círculo de la pera de Lérida con ínfulas alemanas en Can Fanga.

Jordi es un chaval, 33 años nada más. Lo acaban de presentar para alcaldable de Barcelona y ni una palabra de la inseguridad ni del olor a mierda. El tipo no es precisamente Bukele. Más bien se trata del Rufián de la extrema derecha catalanista. Un bocazas. Lo que más le preocupa es que Barcelona no ejerce de capital de Cataluña. Es tan blandito y está tan confuso que no se entera de nada.