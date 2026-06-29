El que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán ha publicado un libro en el que desgrana sus reflexiones sobre lo que él mismo denomina el "poder del relato" y las profundas consecuencias que acarrea el "juicio político".

Este movimiento editorial se produce tras su directa implicación en el conocido caso Koldo y, de forma paralela, en la presunta trama corrupta que rodea el caso Leire Díez, escándalos que han marcado su devenir en la primera línea política.

La obra, que lleva por título La Caída: Poder, Relato y Destrucción en la Era del Juicio Político, estará a disposición del público a través de la plataforma de venta Amazon a partir del próximo 30 de junio. En sus páginas, el antiguo número tres de la formación socialista relata en primera persona su experiencia y profundiza en las secuelas que esta situación ha dejado en su trayectoria. Según ha avanzado el entorno más próximo al expolítico, el texto se centra en las consecuencias personales, políticas e institucionales de lo que Cerdán califica abiertamente como un "juicio mediático".

El exdirigente llegó a pasar más de cuatro meses en prisión provisional, acusado de desempeñar un "papel principal" en la presunta red de adjudicación irregular de obra pública a cambio de jugosas comisiones que vertebra la investigación del caso Koldo.

A los problemas judiciales derivados del caso Koldo se sumó posteriormente un nuevo frente procesal. Cerdán también se encuentra en calidad de imputado en otra causa paralela que estrecha el cerco sobre el entorno socialista: la referida a la exmilitante Leire Díez. En este procedimiento se indaga la existencia de una presunta trama organizada para intentar obstruir las distintas investigaciones judiciales en curso y entorpecer el esclarecimiento de las presuntas irregularidades.

Su versión de los hechos

Ante este horizonte en los tribunales, el exdirigente socialista aprovecha las páginas de su publicación para ofrecer su "particular versión de los hechos acontecidos" y defenderse de las informaciones que han ido revelando los pormenores de la instrucción.

En el mismo sentido reivindica con insistencia la importancia de salvaguardar la presunción de inocencia, erigiéndola como un principio jurídico indispensable y esencial para la supervivencia de cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre.