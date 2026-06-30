El que fuera viceministro de energía de Hugo Chávez ha aparecido ya mencionado en la cloaca del PSOE y, como consecuencia, en los negocios petrolíferos de José Luis Rodríguez Zapatero. Él tuvo un papel primordial en los primeros contratos petrolíferos en época del Gobierno de Zapatero. Entró en contacto con él y, fruto de ello, pudo solicitar la entrega de la nacionalidad española como mecanismo para defenderse de las investigaciones ya anunciadas de EEUU. La cloaca retrata esas gestiones de manera muy detallada en las agendas de Leire Díez. Pero Nervis Villalobos ha decidido empezar a hablar. Tiene en octubre el juicio por el caso de la relación con Venezuela de Duro Felguera y ha empezado a señalar a determinadas personas, en este caso dos ministros del PSOE, por medio de un manuscrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

El manuscrito señala lo siguiente: "En el año 2021, el Gobierno español aprueba un rescate de 120 millones de euros para Duro Felguera a través de la SEPI". Lo hace, dice Villalobos, "a pesar de que ya era pública la acusación por parte de la Fiscalía española de acusar de corrupción a Duro Felguera", todo según la versión del que fuera viceministro de energía de Hugo Chávez.

"Aquí hay que resaltar que dos ministros del antiguo Gobierno de Zapatero —Jordi Sevilla y Valeriano Gómez— estaban como delegados del consejo directivo de Duro Felguera", añade Villalobos. "Aquí no deja duda que este rescate está al límite de la ley o incluso la estaría violando al rescatar a una empresa con fondos del Estado cuando el propio Estado a través de la Fiscalía la acusa de corrupción", concluye Nervis Villalobos.

El manuscrito que hoy hace público Libertad Digital surge a raíz de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado la celebración del juicio oral por la relación de Duro Felguera y Venezuela entre el 19 y el 22 de octubre. Este proceso investiga las supuestas "mordidas" entregadas a altos cargos del Gobierno de Venezuela a cambio de conseguir el megacontrato para construir la central termoeléctrica Termocentro en el año 2009 —un proyecto valorado en unos 1.500 millones de dólares—. La Fiscalía Anticorrupción apunta a delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Y lo cierto es que el rescate a la compañía se aprobó en marzo de 2021, con una inyección total de 120 millones de euros, estructurada originalmente de la siguiente forma: 70 millones de euros mediante un préstamo participativo; 20 millones de euros a través de un préstamo ordinario; y 30 millones de euros destinados a una aportación directa de capital o préstamo participativo.

Y, efectivamente, en abril de 2024, Duro Felguera comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la dimisión de tres consejeros, entre ellos el exministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y político del PSOE, Jordi Sevilla, y el también exministro, Valeriano Gómez. La compañía aseguró que la dimisión se producía tras "estimar que han cumplido las funciones que en su día se les encomendó". Junto con ellos dimitió el vicepresidente, consejero, presidente de la CAR (Comisión de Auditoría, Riesgos) y vocal de la CNR, José Julián Massa Gutiérrez del Álamo.

Valeriano Gómez, por su parte, era consejero y presidente de la CNR, dentro del núcleo de consejeros independientes.

Sevilla y Gómez se incorporaron al consejo entre enero y abril de 2020.

Libertad Digital se ha puesto en contacto con ambos exministros. Jordi Sevilla ha manifestado que no influyó en el rescate, que considera plenamente legal, y que la relación que mantuvo Duro Felguera con Venezuela fue fruto del anterior equipo directivo, del que Sevilla no formaba parte. Por su parte, Valeriano Gómez ha manifestado a LD que nunca ha tenido ningún contacto con miembros del Gobierno venezolano y que el rescate de Duro Felguera se realizó conforme a la ley y cumpliendo todos los requisitos legales.