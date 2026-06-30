El que fuera viceministro de energía de Hugo Chávez ha aparecido ya mencionado en la cloaca del PSOE y, como consecuencia, en los negocios petrolíferos de José Luis Rodríguez Zapatero. Él tuvo un papel primordial en los primeros contratos petrolíferos en época del Gobierno de Zapatero. Entró en contacto con él y, fruto de ello, pudo solicitar la entrega de la nacionalidad española como mecanismo para defenderse de las investigaciones ya anunciadas de EEUU. La cloaca retrata esas gestiones de manera muy detallada en las agendas de Leire Díez. Pero Nervis Villalobos ha decidido empezar a hablar. Tiene en octubre el juicio por el caso de la relación con Venezuela de Duro Felguera y ha empezado a señalar a determinadas personas, en este caso dos ministros del PSOE, por medio de un manuscrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El manuscrito señala lo siguiente: "En el año 2021, el Gobierno español aprueba un rescate de 120 millones de euros para Duro Felguera a través de la SEPI". Lo hace, dice Villalobos, "a pesar de que ya era pública la acusación por parte de la Fiscalía española de acusar de corrupción a Duro Felguera", todo según la versión del que fuera viceministro de energía de Hugo Chávez.

"Aquí hay que resaltar que dos ministros del antiguo Gobierno de Zapatero —Jordi Sevilla y Valeriano Gómez— estaban como delegados del consejo directivo de Duro Felguera", añade Villalobos. "Aquí no deja duda que este rescate está al límite de la ley o incluso la estaría violando al rescatar a una empresa con fondos del Estado cuando el propio Estado a través de la Fiscalía la acusa de corrupción", concluye Nervis Villalobos.

El manuscrito que hoy hace público Libertad Digital surge a raíz de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado la celebración del juicio oral por la relación de Duro Felguera y Venezuela entre el 19 y el 22 de octubre. Este proceso investiga las supuestas "mordidas" entregadas a altos cargos del Gobierno de Venezuela a cambio de conseguir el megacontrato para construir la central termoeléctrica Termocentro en el año 2009 —un proyecto valorado en unos 1.500 millones de dólares—. La Fiscalía Anticorrupción apunta a delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Y lo cierto es que el rescate a la compañía se aprobó en marzo de 2021, con una inyección total de 120 millones de euros, estructurada originalmente de la siguiente forma: 70 millones de euros mediante un préstamo participativo; 20 millones de euros a través de un préstamo ordinario; y 30 millones de euros destinados a una aportación directa de capital o préstamo participativo.

Y, efectivamente, en abril de 2024, Duro Felguera comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la dimisión de tres consejeros, entre ellos el exministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y político del PSOE, Jordi Sevilla, y el también exministro, Valeriano Gómez. La compañía aseguró que la dimisión se producía tras "estimar que han cumplido las funciones que en su día se les encomendó". Junto con ellos dimitió el vicepresidente, consejero, presidente de la CAR (Comisión de Auditoría, Riesgos) y vocal de la CNR, José Julián Massa Gutiérrez del Álamo.

Valeriano Gómez, por su parte, era consejero y presidente de la CNR, dentro del núcleo de consejeros independientes.

Sevilla y Gómez se incorporaron al consejo entre enero y abril de 2020.

Libertad Digital se ha puesto en contacto con ambos exministros. Jordi Sevilla ha manifestado que no influyó en el rescate, que considera plenamente legal, y que la relación que mantuvo Duro Felguera con Venezuela fue fruto del anterior equipo directivo, del que Sevilla no formaba parte. Por su parte, Valeriano Gómez ha manifestado a LD que nunca ha tenido ningún contacto con miembros del Gobierno venezolano y que el rescate de Duro Felguera se realizó conforme a la ley y cumpliendo todos los requisitos legales.