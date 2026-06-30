El Senado cita de nuevo a Zapatero tras el silencio de Gertrudis y llama a la ministra Aagesen por Tubos Reunidos

El Senado ha fijado un calendario muy intenso de comparecencias en el mes de julio, pese a que habitualmente no hay actividad parlamentaria. El PP ha anunciado que citará, de nuevo, a José Luis Rodríguez Zapatero, después de la negativa de su secretaria, María Gertrudis, a responder a las preguntas en la comisión de investigación Koldo y llamará a la ministra Sara Aagesen por el caso de Tubos Ruenidos.

El PP no ha fijado todavía la fecha para que el expresidente acuda otra vez a la Cámara Alta, esta vez a la comisión SEPI, una vez ha expirado el plazo que se dio él mismo para intentar explicar el origen de las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho. Zapatero aseguró que en diez días podría acreditar de dónde las obtuvo, pero transcurrido ese plazo sigue sin dar explicaciones al respecto.

La ministra de Transición Ecológica deberá acudir a la comisión SEPI el próximo 6 de julio, después de que la UCO señalara en un informe a Tubos Reunidos como beneficiaria de la trampa SEPI. La empresa vasca, vinculada al PNV, fue rescatada por 112,8 millones de euros, según el informe de la policía. Agesen era en ese momento secretaria de Estado de Energía.

"Sánchez utilizó La Moncloa como centro de negocios privados y usó la SEPI como la cueva de la corrupción", ha denunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en rueda de prensa. "Era la caja negra donde entraba el dinero de los impuestos y salía para pagar favores políticos y personales", ha dicho, recordando el caso de Air Europa, Plus Ultra o Forestalia.

El PP ha citado el 7 de julio al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, a la comisión Koldo del Senado por el caso de las cloacas; el 13 de julio, a la directora de la Agencia Tribuntaria, Soledad Fernández, y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el próximo 14 de julio. Entre otras cosas, el PP preguntará por qué Hacienda no se persona en el caso de las joyas de Zapatero.