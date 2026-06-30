Feijóo se planta ante Von der Leyen por la falta de controles a Sánchez con los fondos europeos

La presencia de Alberto Núñez Feijóo en los conocidos como summit, las reuniones previas al Consejo Europeo, genera cada vez mayor expectación entre los principales líderes del continente, ya que las encuestas le sitúan como futuro presidente de España y su partido es el que mayor número de diputados aporta al EPP, sólo por detrás de Alemania. Una baza que aprovechó en la última cita, celebrada en Bruselas, para advertir contra los desmanes de Pedro Sánchez.

Según ha declarado en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, trasladó a sus colegas europeos, incluidos los 16 primeros ministros que integran el EPP, y la presidenta del Consejo Europeo, Úrsula von der Leyen, que no asumirá futuras penalizaciones sobre la gestión de los fondos europeos que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, dado que Bruselas hace la vista gorda al respecto. Es decir, "no se comerá el marrón" de quienes miran para otro lado.

"Estaba la señora von der Leyen delante y dije: 'yo no me voy a hacer responsable de la falta de auditoría de la gestión de los fondos en mi país, yo no me voy a hacer responsable'", confesó sobre la última reunión celebrada la semana pasada. "Si va a haber expedientes de devolución por falta de ejecución conforme al reglamento de la UE, será un problema de la UE", añadió, recordando que parte de los Next Generation se han usado para pagar las pensiones.

El presidente del PP advirtió de que, no sólo se gastan fondos europeos fuera del reglamento, sino que se usan sin tener Presupuestos Generales del Estado. "¿A quién le asigna los fondos? ¿quién le ha dado autoridad para asignar los fondos a este u otro ministerio, a este u otro proyecto?", se preguntó Feijóo, recordando que España ha ejecutado sólo el 40% de los fondos, mientras que otros países llegan al 90%.

El uso de los fondos europeos es un tema especialmente delicado en Europa, donde países como Alemania, Holanda o Austria han expresado su malestar por la falta de control sobre partidas milmillonarias que se han entregado a los Estados, en buena parte, a fondo perdido. Un descontrol que azuza el antieuropeísmo de partidos como Alternativa por Alemania, tal y como contó Libertad Digital.

El pasado mes de abril, se abrió una crisis en el Gobierno de Grecia que derivó en la dimisión de dos ministros y un viceministro por malversación en los fondos europeos destinados a la agricultura. Un tema nada menor, por tanto, para las autoridades europeas, que ponen también el foco en España por la corrupción, dadas las sospechas sobre el posible desvío de fondos europeos.

La regularización masiva, motivo de encontronazo

Este asunto no fue el único que se abordó en el encuentro que Feijóo mantuvo con sus colegas europeos. El presidente del PP también les advirtió contra la regularización masiva, que afecta de lleno a la UE, lo que llevó incluso a que algunos primeros ministros reprocharan a Pedro Sánchez su medida.

El líder del PP les dijo: "Están ustedes muy satisfechos porque acaban de aprobar el nuevo reglamento de no retorno, pero en mi país van a entrar un millón de personas a las que se les va a dar la residencia y, por tanto, mientras ustedes retornan a personas que han llegado de forma irregular, a través de España van a llegar más de un millón de personas a cualquiera de sus ciudades".

Feijóo confesó, también, en la rueda de prensa posterior a la cita de Bruselas que había recibido llamadas de líderes europeos para preguntarle por los casos de corrupción que afectan a Sánchez. Su relación con China, y la de José Luis Rodríguez Zapatero, fueron también motivo de conversación entre los dirigentes del EPP, tal y como informó este periódico.