La idea de Feijóo

Como es sabido, el hoy muy anacrónico sistema electoral español padece una anomalía que convierte a las minorías centrífugas en comodines recurrentes de cualquier legislatura. Por ello, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, esa de primar a la lista más votada con un plus adicional de escaños igual que ocurre en Grecia, no remite a un capricho oportunista del que sabe que va a ganar, sino a una necesidad imperiosa de supervivencia para lo que los antisistema –y algunos miopes incurables– llaman régimen del 78, algo que quienes nos identificamos con la Constitución conocemos por democracia liberal.

El modelo griego asegura al partido mayoritario lo ya inimaginable aquí, la certeza de que podrá aplicar de forma efectiva su propio programa político, no el de otras siglas competidoras. En España, el orden electoral vigente tuvo sentido mientras el catalanismo conservador operó dentro de la lealtad al marco institucional. Sin embargo, su tránsito hacia el independentismo –azuzado hoy por la presión de Aliança Catalana, que obliga a Junts a mantener la radicalidad para no desaparecer– dinamitó esa premisa esencial. Al asumir el secesionismo, se volvió imposible que ellos pacten con el PP, aunque el PP estuviera dispuesto a hacerlo.

Una alteración estructural, esa, que esconde una paradoja sangrante para la izquierda. Porque el PSOE podría ganar las elecciones en 2027 si no hubiera tenido que ceder ante Carles Puigdemont. Al cabo, su actual enfrentamiento apenas velado con Estado profundo procede de la entrega de la amnistía a los golpistas. Algo que jamás habría sucedido con una norma electoral a la griega, que habría evitado forzar las costuras de la Constitución hasta tales extremos incompatibles con principio de legalidad.

Lo que ahora propone Feijóo, si bien con la boca pequeña, liberaría de modo crónico al Ejecutivo tanto de la presión de la extrema derecha iliberal como de la del separatismo catalánn. Un juego de suma positiva donde todos ganarían. Sin embargo, sabemos perfectamente que no se hará. Porque modificar el sistema requeriría la presencia de dos valores compartidos en la vida política española que ni están ni se les espera: altura de miras y perspectiva histórica.