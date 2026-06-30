Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio: los negocios de José Bono, la regularización masiva o el terremoto de Venezuela.

Paco Cobos explica en LD el nuevo paso dado por el juez Pedraz, imputando en el conocido como caso Leire a la presidenta de la SEPI y al de Forestalia por amaño de contratos. El magistrado de la Audiencia Nacional ha imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción a Belén Gualda, a cuatro subordinados suyos en la SEPI y a otras veinte personas. La fiscal del caso sospecha que Gualda "agilizó" el rescate de Tubos Reunidos tras una cita en Moncloa. Por el momento, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, no aparece en la lista de nuevos imputados.

Sin embargo, la agenda encontrada en Ferraz, como leemos en El Debate, revela que "conocía" la trama que cobró del rescate a Tubos Reunidos. Los 25 investigados son sospechosos de haber participado en amaños de contratos por parte del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la fontanera socialista Leire Díez y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. En la lista de los nuevos investigados aparece también el expresidente de Forestalia, Fernando Samper, y dos de sus supuestos testaferros, así como el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, y numerosos altos cargos de diferentes instituciones públicas, desde gobiernos regionales al Ministerio de Hacienda.

En total, según El Confidencial, la UCO, la UDEF y los jueces investigan ya 760 millones repartidos por la SEPI: 81 más que en los ERE. La Justicia duda ya de la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo público y mantiene como investigados a sus tres últimos presidentes: todos los nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder.

Exclusiva @libertaddigital: El chavista Nervis Villalobos señala a dos ministros de ZP en el rescate de Duro Felguera 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/ZTvCSPe4Wi — esRadio (@esRadio) June 30, 2026

La trama SEPI es ya, como explica Miguel Ángel Pérez en LD, una macrocausa de corrupción. Los investigadores calculan un centenar de imputados y testigos a pesar de que las fuentes consultadas subrayan que "la investigación se encuentra todavía en una fase muy incipiente". Y aunque las imágenes que aparecen hoy en los periódicos son las de la todavía presidenta de la SEPI, a quien el Gobierno sigue defendiendo a capa y espada, El Mundo dispara más arriba en el escalafón en un editorial que titula Imputación masiva del Estado: "María Jesús Montero no solo nombró y protegió durante años a Vicente Fernández, permitiéndole conservar una influencia extraordinaria tras su salida formal de la presidencia. También construyó alrededor de la SEPI un espacio de poder en el que la propia Gualda destaca como figura de su confianza. Hoy está imputada, como también lo está el tercer presidente de la SEPI durante la etapa de Montero: Bartolomé de Lora, en este caso por el rescate de Air Europa". Gualda, como su predecesor Vicente Fernández, procede de las esferas del PSOE andaluz, donde entró en contacto con la exvicepresidenta del Gobierno.

Gertru, calla. Otros ya no

Ayer estaba citada en la Comisión que investiga en el Senado el caso Plus Ultra la fiel secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. Gertrudis Alcázar se limitó a leer un escrito que le habían preparado en el que anunciaba que no iba a responder a ninguna pregunta. En LD pueden ver el vídeo de la surrealista intervención de la senadora del PSOE Amparo Marco.

Además de aprovechar su turno para elogiar al presidente Sánchez, aseguró que "Gertru" había sido convocada por "envidia, el resentimiento y el rencor". Para los investigadores, sin embargo, es una pieza clave en el caso ZP. Lo es también Nervis Villalobos, el que fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez que, como desvela LD, ha decidido empezar a hablar.

Tiene en octubre el juicio por el caso de la relación con Venezuela de Duro Felguera y ha señalado a dos socialistas que fueron ministros de Rodríguez Zapatero. Se trata de Jordi Sevilla y Valeriano Gómez. En el manuscrito, el exdirigente chavista admite que "en el año 2021, el Gobierno español aprueba un rescate de 120 millones de euros para Duro Felguera a través de la SEPI (...) a pesar de que ya era pública la acusación por parte de la Fiscalía española de acusar de corrupción a Duro Felguera". Confesiones como la de Villalobos se suman a las investigaciones que sigue haciendo la UDEF de la Policía Nacional y que van arrojando luz al entramado y, según The Objective, ha detectado una empresa fantasma en Dubái de los socios venezolanos del expresidente. Se trata de Amsa Partners, una sociedad sin actividad creada cuando la trama buscaba vender petróleo a China.

Los negocios de José Bono, en el punto de mira

ABC denuncia en portada que "Bono controla cinco empresas en Dominicana para hacer negocios". Según este diario, el exministro de Defensa dio de alta sus sociedades en el mismo periodo en el que el presidente de la República caribeña le concedió en 2020 la nacionalidad por "naturalización privilegiada".

¿Podría ser anulada la regularización masiva?

Hoy finaliza el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización puesto en marcha por el Gobierno y lo hace superando todas las expectativas. Si el Ejecutivo preveía medio millón de solicitudes, ya se han registrado más de 1,2 millones. Hay despachos especializados en extranjería que alertan de que las peticiones podrían acercarse al millón y medio antes de que se cierre el plazo.

ABC advierte en su editorial de que ha comenzado a extenderse la convicción de que "en esta última jornada se admitirán expedientes incompletos para subsanarlos sobre la marcha". Con estos mimbres, varios diarios adelantan que el Supremo se plantea parar la regularización por "colisionar con la UE", en concreto con el Pacto de Migración y Asilo. Tras los recursos interpuestos por los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana, el Alto Tribunal cuestiona en una providencia que sea "admisible" dar la residencia a cientos de miles de inmigrantes "por el mero hecho de estar irregular". En este marco, el Supremo ha dado un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que paralizaría el decreto, recordando además la obligación de España de "cooperación leal" con el resto de Estados. Unido a este proceso masivo, el Gobierno ha dado luz verde a una avalancha de nacionalizaciones en virtud de la conocida como ley de nietos que parte de la mal llamada Ley de Memoria Democrática que permite nacionalizar a hijos y nietos de personas nacidas en España.

El País titula en portada a cuatro columnas "Feijóo extiende las sospechas sobre el censo en las elecciones". Se refiere el diario de Prisa a las declaraciones que hizo ayer el presidente del PP en Es la Mañana de Federico, en esRadio, en las que denunciaba un proceso de "ingeniería electoral", con el que el Gobierno quiere aumentar el número de votantes. La Moncloa entiende que las palabras del líder de la oposición son "irresponsables". Sin embargo, los últimos datos oficiales —muy antiguos, del pasado mes de marzo— revelan que ya se habían registrado 2,4 millones de peticiones y habían sido aprobadas casi 550.000 solicitudes.

Un dato relevante que publica Okdiario: el censo exterior de Madrid se dispara un 29% desde las elecciones de 2023 con esta norma. Además, según Vozpópuli, César Mogo, senador del PSOE, lleva más de un año captando "votos de nietos" en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina tal y como ha reconocido en una tribuna publicada en El Socialista. Hoy denuncia Chapu Apaolaza "los mítines en Argentina y en otros países para organizar a los nuevos nacionalizados por la ley de nietos y ponerlos a votar donde más falta le hace al sanchismo".

El chavismo dificulta el rescate de supervivientes

El gobierno chavista de Delcy Rodríguez ha dado la orden de cerrar el espacio aéreo e impedir el regreso de María Corina Machado a su país. Cuenta ABC que intentó entrar desde Curazao y desde Panamá pero que "el temor del régimen a su impacto interno y la división de la Blanca" frustraron los planes. Mientras, los venezolanos denuncian que el gobierno sigue sin ayudar en las tareas de búsqueda de supervivientes y culpan a algunos militares de saquear las viviendas.

En el mismo diario Karina Sainz Borgo recoge el testimonio de Julián Bordones, integrante del Grupo de Rescate que, "rodeado de escombros y vigilado al milímetro por funcionarios militares, se dirige perplejo a los militares: 'Aquí yo he visto más fusiles que palas y aquí no hay delincuentes', se queja, impotente e incrédulo, casi estupefacto ante la actitud del mando militar".