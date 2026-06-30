Más plazas pero peor distribuidas: el MIR no frena el abandono de la Atención Primaria en España

El examen de Médico Interno Residente (MIR), que constituye la principal vía de acceso a la formación especializada, ha experimentado una profunda transformación durante la última década. A pesar de que se ha producido un notable incremento en la oferta, las modificaciones en la adjudicación y la evolución de la propia prueba no han sido suficientes para corregir el desequilibrio estructural entre las preferencias de los aspirantes y las verdaderas necesidades asistenciales de la sanidad, según revela un reciente análisis elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea).

El informe, que evalúa el periodo comprendido entre las convocatorias de enero de 2016 y enero de 2026, pone de manifiesto que la cifra de puestos de formación ha pasado de algo más de 6.000 a superar los 9.200, lo que representa un aumento del 52%. Paralelamente, el volumen de admitidos también ha experimentado un crecimiento, aunque a un ritmo más moderado, provocando que la relación de aspirantes por vacante haya descendido desde los 2,04 registrados hace una década hasta los 1,81 actuales. Sin embargo, esta menor presión global no ha mitigado la feroz competencia por acceder a las especialidades médicas más cotizadas.

En este sentido, disciplinas como Dermatología, Cirugía Plástica, Cardiología y Oftalmología continúan agotándose rápidamente con los números de orden más bajos.

Como contrapartida, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria aglutina la mayor parte de los puestos que quedan desiertos. A modo de ejemplo, en 2022 quedaron sin asignar 217 plazas de Medicina, de las cuales 200 correspondían a esta rama de la atención primaria. Aunque en 2025 se logró adjudicar la oferta inicial completa, las renuncias de última hora y el abandono de ciertos destinos confirman las enormes dificultades para fidelizar a estos profesionales.

Urgencia de expertos

"El problema resulta especialmente relevante ante el envejecimiento de la población y el previsible aumento de la cronicidad, la dependencia y la pluripatología", advierte Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas. A su juicio, este panorama demográfico disparará la urgencia de contar con expertos en áreas vinculadas a la continuidad asistencial. "No se trata solo de alargar la vida, sino de que esta sea funcional", asevera.

A este escenario hay que sumar la drástica evolución de la estructura del propio examen. Si en 2016 los candidatos debían enfrentarse a 225 cuestiones en cinco horas, desde 2022 la evaluación consta de 200 preguntas a resolver en cuatro horas y media. Además del ajuste temporal, la prueba exige ahora una mayor capacidad analítica mediante la inclusión de casos clínicos, la interpretación de pruebas diagnósticas y un temario transversal que abarca aspectos como la estadística o la gestión sanitaria.

"Esta evolución ha reducido la eficacia de los modelos de preparación basados exclusivamente en la memorización", explica Sánchez Lambás, que precisa que el dominio de la teoría "debe complementarse con entrenamiento práctico, simulacros completos, tareas de gestión del tiempo y análisis sistemático de los errores".

Ante estos retos, el Instituto Coordenadas destaca el modelo formativo de MIR Asturias, que durante la última década ha logrado unos resultados muy superiores a la media. Sus alumnos cuentan con un 11% de probabilidades de situarse entre los mil primeros puestos, frente al 6% del resto de opositores.

El problema de los MIR: renuncias por no poder pagar un alquiler

Como ya explicó Libertad Digital la semana pasada, esta situación responde, en parte, a las dificultades de acceso a la vivienda y a los problemas de estabilización de los médicos MIR en determinadas ciudades.

Así lo explicó el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrera, en una entrevista en esRadio. Durante la conversación, señaló que este año se han producido renuncias a plazas de formación porque algunos médicos residentes no pueden asumir el coste de la vivienda en zonas especialmente tensionadas por el mercado inmobiliario.

Según detalló, casos como los de Ibiza, Alicante o Málaga reflejan una situación cada vez más habitual entre los jóvenes médicos. "Este año ha aumentado el número de renuncias a plazas porque muchos han sido incapaces de encontrar un alojamiento que puedan costear con el salario que perciben", lamentó.