Sánchez redobla su apuesta migratoria con nuevas vías para la llegada de inmigrantes

Con un discurso de marcado tono populista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes su política migratoria después de que el proceso de regularización masiva de inmigrantes haya superado todas las previsiones, con más de un millón de solicitudes. "España nunca ha avanzado levantando muros", ha afirmado para reivindicar una política migratoria "legal, segura y ordenada", sin hacer referencia al aluvión de solicitudes ni al colapso administrativo que ha provocado este proceso.

En un acto bajo el lema "¿De dónde vienen? Vienen a hacer país", y coincidiendo con el cierre del proceso de regularización, Pedro Sánchez ha anunciado el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con más de 500 millones de euros en su primer año. Entre sus principales medidas figura la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana que, según ha explicado, servirá para "centralizar y coordinar la gestión de la movilidad" y facilitar la contratación de inmigrantes en origen.

El plan contempla también la apertura de "nuevas vías legales" para que los inmigrantes que deseen venir a España puedan hacerlo. "Una política responsable no puede limitarse a actuar cuando las personas ya están aquí. También debe ofrecer alternativas antes de que emprendan ese viaje por eso pondremos en marcha una estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales, seguras, ordenadas para responder a las necesidades de nuestro tejido productivo y facilitar la integración desde el primer día", ha sostenido Sánchez.

Además, destinará más de 35 millones de euros para favorecer su incorporación a sectores con alta demanda de mano de obra, como la construcción, la hostelería y los cuidados, así como otros 30 millones para programas de aprendizaje de las lenguas cooficiales. Entre las iniciativas anunciadas figura asimismo una oferta extraordinaria de Formación Profesional, con una inversión superior a los 150 millones de euros y más de 100.000 plazas de formación flexible adaptadas al mercado laboral.

Pedro Sánchez ha aprovechado además su intervención para cargar contra los partidos de la oposición, a los que ha acusado de ser "xenófobos", al tiempo que ha vinculado el crecimiento económico del país a la llegada de inmigrantes. "Evidentemente hacen falta buenas leyes, buenas políticas pero, sobre todo, buena gente, buenas personas y afortunadamente de eso España tiene de sobra", ha concluido el presidente.