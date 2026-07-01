El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido este miércoles que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene que asumir la tarea de concitar una mayoría nacional que interpele a derecha e izquierda de cara a las próximas elecciones generales. Según el exjefe del Ejecutivo, lo que estará en juego en la siguiente cita con las urnas no es un simple relevo en el Palacio de la Moncloa, sino la propia pervivencia del modelo constitucional.

Durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Aznar sostuvo que la próxima convocatoria electoral será la más trascendental de la historia democrática reciente española. También denunció que los ciudadanos tendrán que decidir entre la supervivencia y la liquidación de la nación constitucional y del principio de igualdad ante la ley. El gran reto del Partido Popular, recalcó, es lograr que la sociedad pueda entender la magnitud de lo que se decidirá en 2027, ya que descartó por completo un adelanto electoral o que prospere una moción de censura contra el actual presidente.

"Nos jugamos un cambio de sistema"

"Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuándo se convoquen, sino entender bien lo que decidirán", planteó el exlíder popular. "No tengo empacho en decir que serán las más importantes de toda nuestra reciente historia democrática porque no nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema", añadió. Para el expresidente, el objetivo es salvaguardar los pilares del modelo actual, situando la igualdad ante la ley en un primerísimo lugar.

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Aznar señaló que trasladar este mensaje a la opinión pública y articularlo en un programa capaz de suscitar una adhesión masiva es una tarea compleja, pero constituye la única misión a la altura del momento político. Explicó que, si bien existen mayorías sociales que piden la dimisión de Pedro Sánchez, todavía es necesario construir la estructura política capaz de aglutinar todo ese descontento. Así, apeló a conformar una mayoría amplia y centrada en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.

El expresidente sostuvo que España cuenta en estos momentos con un gabinete que es rehén voluntario de sus socios, lo que provoca que se arrastre de forma improductiva una legislatura completamente bloqueada.

"Un pacto fáustico"

A su juicio, la peor corrupción que asola al país es haber suscrito con minorías radicales lo que denominó "un pacto fáustico". Mediante este acuerdo, lamentó, se entrega el alma del Estado —en referencia a la cohesión nacional, la salud institucional y la viabilidad financiera— a cambio de alquilar un poder mediatizado y dependiente del independentismo.

Por último, Aznar apuntó que la actual patología política española queda en evidencia al observar cómo el Ejecutivo se niega a asumir responsabilidades políticas o a plantear una cuestión de confianza, mientras que en el Congreso de los Diputados opera una mayoría puramente negativa.