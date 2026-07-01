Bolaños dice que las medidas cautelares a Begoña Gómez son "absurdas e innecesarias" porque "hay cero riesgo de fuga"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que la solicitud que ha hecho Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, al juez Peinado para que le devuelvan su pasaporte con el fin de viajar fuera de España está "perfectamente justificada". Además, ha señalado que se trata de una autorización "que es habitual que se conceda".

Félix Bolaños ha vuelto a defender a Begoña Gómez. En este caso, durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance del primer año de la creación de los Tribunales de Instancia. No obstante, lo llamativo aquí fue el argumento que utilizó Gómez para recuperar su pasaporte: la proximidad de la temporada estival. Aunque ha podido encontrar un motivo más concreto, el viaje de Pedro Sánchez a Turquía con motivo de la reunión de la OTAN los días 7 y 10 de julio.

Contra los jueces

La avalancha socialista en defensa de la mujer del presidente ha encontrado en Bolaños un nuevo altavoz, pues ha indicado que "tras las medidas cautelares que se adoptaron en su procedimiento hace unas semanas, yo creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto".

En la habitual línea de ataque a los jueces por parte del PSOE, Bolaños también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el juez Peinado y ha calificado de "desproporcionadas por absurdas y por innecesarias" las medidas cautelares.

El ministro también se ha referido a la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el caso Leire Díez. Al respecto, Bolaños ha aseverado que "de los hechos que hemos conocido, no hay nada que ponga en cuestión su gestión y, por tanto, vamos a dar tiempo a la Justicia, vamos a dar tiempo a la investigación. Es el momento en el que la instrucción debe avanzar y por el momento no encontramos ningún elemento que ponga en duda o que cuestione la confianza que tiene el Gobierno en la presidenta de la SEPI".