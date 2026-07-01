Bolaños presiona al juez Peinado para que deje viajar a Begoña Gómez

Desde que arrancó el proceso judicial contra Begoña Gómez, el Gobierno no ha dejado de cargar contra el juez Juan Carlos Peinado, al que acusa de hacer política y de utilizar la Justicia con fines partidistas. En esa estrategia, y apenas una semana después de que el magistrado le retirara el pasaporte y le impusiera la obligación de comparecer cada 15 días ante el juez como medidas cautelares, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha lanzado un mensaje al juez a modo de presión para que autorice los viajes solicitados por la esposa de Pedro Sánchez.

Begoña Gómez ha pedido permiso para acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de la OTAN que se celebrará la próxima semana en Ankara, así como para asistir a la graduación de su hija en Londres.

"Esto es muy habitual que se solicite y absolutamente habitual que se conceda", ha afirmado Félix Bolaños ante la autorización específica de unos viajes que 'han sido perfectamente justificados', antes de insistir en que "toda España, salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda a la Justicia". Con ese argumento, el ministro ha vuelto a cargar contra unas medidas cautelares que considera "desproporcionadas, absurdas e innecesarias".

La cumbre de la OTAN tendrá lugar los días 7 de julio y 8 de julio. Aunque Begoña Gómez no suele asistir a este tipo de encuentros, en los que se organiza un programa paralelo para los cónyuges de los jefes de Estado y de Gobierno, en esta ocasión estaba previsto que aceptara la invitación oficial.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su ofensiva contra la investigación judicial, que enmarca en una campaña de "acoso y derribo" contra la familia del presidente con el objetivo de derribar al Gobierno mediante acusaciones "infundadas", sustentadas, a su juicio, en "bulos y desinformaciones" difundidos por pseudomedios.

Las acusaciones populares se niegan

Por su parte, la acusación popular unificada liderada por Hazte Oír se ha posicionado frontalmente en contra de otorgar el permiso a la esposa del líder socialista. Un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, aseguran que aumentaría el riesgo que ya "quedaría fuera de todo control institucional español". "Esta concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia, dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión", argumentan.

Por ello, la acusación popular unificada cree que se produciría un aumento del riesgo de fuga, el cual se encuentra justificado anteriormente: "Autorizar cualquier salida al extranjero —sea cual sea el destino— supone un alzamiento, siquiera parcial, de tales medidas cautelares, que exige el más riguroso escrutinio y solo puede justificarse ante una necesidad imperiosa y debidamente acreditada".